Новый президент Польши также требует от Германии репараций за Вторую мировую войну

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны повторил требование репараций от Германии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского президента приводит RMF 24.

Перед началом основных торжеств президент Кароль Навроцкий возложил цветы на кладбище польских военных на Вестерплатте.

В своем выступлении Навроцкий отметил, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.

"Чтобы построить партнерство, основанное на фундаменте правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которые я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", – отметил он.

По словам Навроцкого, Польша "как важнейшее государство восточного фланга НАТО, нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией".

"Но также нуждается в репарациях от немецкого государства", – добавил он.

"Я верю, что премьер-министр и правительство Польши поддержат голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше настоящее безопасное будущее", – сказал Навроцкий.

Как сообщалось, Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций на сумму более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных соглашений.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".