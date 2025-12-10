Как ЕС учел ошибки и предложил новую схему финансовой помощи Украине

Дискуссия о репарационном кредите в последние месяцы все больше напоминает разговоры о мосте, который нужно построить над пропастью: все видят необходимость, все признают важность, но никто не может найти конструкцию, которая не развалится от первого дуновения политического ветра.

Европейская комиссия долгое время балансировала между амбициозным планом использовать для этой цели замороженные резервы российского Центробанка и опасениями стран-членов перед юридическими последствиями.

О новой модели финансирования Украины, которая имеет шансы на одобрение, читайте в статье члена правления Центра Днестровского Сергея Верланова Вторая попытка найти деньги для Украины: каковы шансы новой идеи ЕС по замороженным активам. Далее – краткое изложение.

Согласно старой модели, которая уже отошла на второй план, ЕС планировал выпустить специальные облигации, которые должен был приобрести именно Euroclear, используя денежные остатки, лежавшие на его счетах после обездвиживания российских резервов и ликвидации инвестиционных активов.

Это была искусно собранная финансовая конструкция: Еврокомиссия фактически предлагала обменять бездействующие активы на работающий механизм помощи Украине, а будущие репарации должны были выступить естественным способом возврата средств.

Но эта модель не сработала, потому что опиралась на участие тех, кто не был готов ее реализовать.

На этом фоне родилось новое предложение, гораздо более простое с точки зрения технических амбиций, но значительно более устойчивое политически.

Согласно ему, ЕС отказался от идеи превращать обездвиженные активы РФ в источник наличных средств. Теперь деньги для Украины будут поступать с рынка, через традиционный механизм размещения европейских облигаций, так же, как в случае программы NextGenerationEU.

Европейский Союз выходит к инвесторам, продает им долговые инструменты и получает средства, не нуждаясь ни в участии ЕЦБ, ни во вмешательстве Euroclear.

Российские активы при этом никуда не исчезают, а становятся политико-юридическим залогом.

Они не переводятся, не конвертируются, не продаются. Они просто лежат, и их неподвижность становится гарантией того, что когда Россия все-таки окажется в юридическом режиме международных репарационных обязательств, эти активы будут использованы для погашения кредита.

Вся логика инструмента переносится на будущее, но без ущерба для Украины, которая получает необходимое финансирование уже сейчас.

В этом новом механизме важную роль играют финансовые гарантии стран-членов, которые распределены пропорционально их ВВП.

Германия, которая, по оценкам, может покрывать более четверти этого "страхового полиса", обеспечивает политико-финансовый вес всей конструкции. Фактически ее участие делает этот механизм не только финансовым, но и стратегическим решением ЕС.

Взамен Бельгия получает необходимую страховку от рисков, связанных с хранением активов РФ, и таким образом устраняет собственное вето, которое ранее блокировало любые шаги вперед.

Отдельным важным аспектом, который радикально меняет политическую логику процесса, является то, что для принятия этой модели больше не требуется единодушие стран Евросоюза.

Эта модель имеет значительно более высокие шансы быть поддержанной на предстоящем саммите Европейского совета 18-19 декабря.

Однако риски все равно сохраняются. О них в полной версии статьи.

В целом новый механизм отходит от шаткой зависимости от отдельных государств и институтов и превращается в инструмент, в котором члены Европейского Союза берут ответственность на себя.

Он использует российские активы не как непосредственный источник ликвидности, а как юридический залог сегодня и рычаг политического влияния в будущем.

Эта модель впервые делает репарационный кредит не просто идеей, а реалистичным решением.

Подробнее – в материале Сергея Верланова Вторая попытка найти деньги для Украины: каковы шансы новой идеи ЕС по замороженным активам.