Почему Бельгия блокирует передачу Украине замороженных средств РФ и как ей помогает Трамп

18 декабря начнется заседание Европейского совета – саммит лидеров ЕС. Президент Евросовета Антониу Кошта уже сказал, что главы государств Евросоюза не выйдут из комнаты, пока не договорятся об источниках финансирования Украины в следующие два года.

Но если он действительно настроен держать европейских лидеров "до победного конца", то их вынужденная "изоляция" может затянуться.

Однако европейцы столкнулись с упорным сопротивлением правительства Бельгии, пока не найдя аргументов ни для его преодоления, ни для достижения компромисса.

О том, почему Бельгия отвечает отказами на предложения Еврокомиссии, а главное – чего стоит ожидать в результате, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ. Далее – краткое изложение.

Согласно оценке Еврокомиссии и Международного валютного фонда (МВФ), в 2026-2027 годах бюджет Украины потребует 135,7 млрд евро внешней помощи, из которых 83,4 млрд – военные нужды.

Евросоюз берет на себя обеспечение финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах.

Такое решение было принято 23 октября на заседании Европейского совета. Однако, принимая это решение, крупнейшие государства ЕС рассчитывали, что на эти нужды будут направлены средства из замороженных в Евросоюзе активов РФ.

Этот тезис даже хотели зафиксировать в выводах октябрьского Евросовета, но не смогли из-за сопротивления Бельгии.

Главной стратегией Еврокомиссии, которую она не скрывала, было привлечение средств за счет так называемых "репарационных займов".

Де-факто Еврокомиссия предложила использовать около 180 млрд евро российских замороженных активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear: передать Украине 140 млрд евро, еще около 40 млрд использовать на погашение кредита ERA, который предоставляется Украине государствами G7 под гарантии будущих чрезвычайных доходов от замороженных российских активов (плюс еще около 10 млрд евро в настоящее время вложены под обязательства, но будут доступны через год).

Еврокомиссия отмечает: "репарационный заем" будет погашен Украиной только тогда, когда она получит репарации от России за причиненные войной убытки.

"Чтобы ЕС всегда имел возможность погасить задолженность (если будут соответствующие судебные решения в пользу России) без получения каких-либо встречных платежей от Украины, государства-члены по плану Еврокомиссии должны предоставить юридически обязательные, безусловные, безотзывные и немедленные гарантии, основанные на валовом национальном доходе каждого государства", – идет речь в options paper президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Но план Еврокомиссии не детализирует, как именно гарантии должны предоставляться.

Другая проблема – если санкции против РФ не будут возобновлены, Москва сможет требовать возвращения своих активов. Чтобы снять этот риск, Еврокомиссия пытается "заморозить" российские активы отдельно от санкционных пакетов.

В начале декабря Еврокомиссия даже снизила объем планируемой помощи Украине – со 140 до 90 млрд евро в 2026-27 годах. Но в тот же день, еще до объявления нового предложения Урсулой фон дер Ляйен, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что это предложение является категорически неприемлемым.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что предложенная Еврокомиссией схема выглядит как "незаконная конфискация", несмотря на аргументы фон дер Ляйен.

Существующую проблему дополнительно осложняет позиция США.

Президент США Дональд Трамп рассматривает российские активы как часть своих предложений по заключению мирных соглашений с Москвой и предлагает использовать их для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США.

Более того, по некоторым данным, США прямо призывают некоторых членов ЕС не поддерживать предложение фон дер Ляйен о росактивах.

Среди альтернатив – добровольная безвозмездная поддержка, финансируемая государствами-членами на двусторонней основе.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.