Трамп пообещал позвонить Путину после разговора с Зеленским

Новости — Воскресенье, 28 декабря 2025, 20:47 — Татьяна Высоцкая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонит хозяину Кремля Владимиру Путину после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря.

Об этом, как передает "Европейская правда", президент Трамп заявил перед началом встречи с президентом Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп сказал, что позвонит Путину после разговора с Зеленским.

"Я позвоню Путину после этой встречи, и мы продолжим переговоры, действительно сложные переговоры", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что у него "нет крайних сроков" относительно мирного процесса.

"Моя задача – закончить войну... Будет соглашение по безопасности, сильное соглашение по безопасности, и европейцы очень вовлечены", – подчеркнул президент США.

Накануне переговоров с Трампом Зеленский провел разговор с лидерами ЕС, Канады и НАТО.

Перед этим Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом.

Известно также, кто с украинской стороны будет участвовать во встрече с Трампом.

