Трамп пообещал позвонить Путину после разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонит хозяину Кремля Владимиру Путину после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря.



Об этом, как передает "Европейская правда", президент Трамп заявил перед началом встречи с президентом Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.



Трамп сказал, что позвонит Путину после разговора с Зеленским.



"Я позвоню Путину после этой встречи, и мы продолжим переговоры, действительно сложные переговоры", – заявил Трамп.



Он подчеркнул, что у него "нет крайних сроков" относительно мирного процесса.



"Моя задача – закончить войну... Будет соглашение по безопасности, сильное соглашение по безопасности, и европейцы очень вовлечены", – подчеркнул президент США.



Накануне переговоров с Трампом Зеленский провел разговор с лидерами ЕС, Канады и НАТО.



Перед этим Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом.



Известно также, кто с украинской стороны будет участвовать во встрече с Трампом.