Почему Западу следует усилить кибердавление на Россию и как это сделать

По данным Politico, Евросоюз уже серьезно рассматривает наступательные кибератаки на объекты, критические для российского ВПК, и впервые в истории готов официально перейти от обороны к ответному удару.

От Дании до Чехии союзники на уровне законодательства уже позволяют себе наступательные кибероперации, а итальянский министр обороны недавно опубликовал 125-страничный план.

Эти решения актуальны, потому что количество гибридных атак России только увеличивается.

В таких условиях традиционная кибероборона – важна, но недостаточна. Нужны инструменты, способные изменить экономику агрессии, сделать ее невыгодной.

О том, как этого достичь, читайте в колонке секретаря Совета экономической безопасности Украины Илоны Хмелевой Сделать киберсанкции действенными: 10 шагов для усиления давления на Россию. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что сейчас, в процессе поиска инструментов для противодействия российским гибридным атакам, все больше внимания уделяется киберсанкциям против России и технологическим ограничениям.

"Киберсанкции – это не просто еще один пункт в длинном списке ограничений. Это инструмент, который трансформирует цифровой ущерб в реальные экономические и репутационные потери.

Замораживание активов, запрет на финансовые операции, визовые ограничения, блокировка доступа к западным технологиям – все это больно бьет по хакерским группам, их спонсорам и государствам, которые их покрывают", – пишет секретарь Совета экономической безопасности Украины.

По ее словам, ЕС создал свой режим киберсанкций еще в 2017 году в рамках Инструментария кибердипломатии.

США действуют на основании исполнительных приказов 13694 (2015) и 13757 (2016). Великобритания после Brexit также ввела собственный режим киберсанкций.

Но на практике эти инструменты остаются фрагментированными, обращает внимание на проблему Илон Хмелев. Совпадений в списках все еще немного. Кроме того, ограничения часто носят политический или даже декларативный характер.

Новое исследование Совета экономической безопасности Украины предлагает 10 конкретных шагов для решения этих проблем. С ними можно ознакомиться в полной версии колонки.

Среди предложений – создание единого глобального онлайн-реестра киберсанкций. Для того, чтобы избежать ситуаций, когда одно и то же лицо находится под санкциями в одной стране, но не имеет никаких проблем в других юрисдикциях.

"Создание единого глобального онлайн-реестра киберсанкций – это простой, но необходимый шаг, который сделает международное противодействие киберугрозам значительно более эффективным", – уверена Илона Хмелева.

По ее мнению, если глобальный реестр будет поддержан большим количеством стран, он станет не только техническим инструментом, но и механизмом сбора доказательств и основанием для международной ответственности тех, кто организует или спонсирует кибератаки.

"Конечно, для запуска такого реестра необходимо тесное международное сотрудничество – согласованные стандарты, защита данных и интеграция существующих национальных баз. Но результат того стоит: прозрачность, координация и реальная подотчетность в киберпространстве", – отмечает секретарь Совета экономической безопасности Украины.

Усиление противодействия киберугрозам, безусловно, критически важно для Украины.

Хмелева подчеркивает, что Украина платит за уроки этого поля боя сверхвысокую цену и именно поэтому имеет моральное право и практический опыт, чтобы предлагать миру новые правила игры.

По словам автора колонки, Единый реестр киберсанкций, совместная атрибуция, секторальные технологические ограничения, сотрудничество с частным сектором и готовность к проактивной обороне – это конкретные шаги, которые уже можно и нужно делать.

"Тот, кто инвестирует в эти инструменты сегодня, выиграет войну завтра. И не только в киберпространстве", – резюмирует секретарь Совета экономической безопасности Украины.

Подробнее – в колонке Илоны Хмелевой Сделать киберсанкции действенными: 10 шагов для усиления давления на Россию.