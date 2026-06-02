В Италии произошло сильное землетрясение, которое ощущалось на всем юге

После полуночи 2 июня жители итальянского региона Калабрия ощутили сильное землетрясение, толчки также ощущались на всем юге Италии.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Магнитуда землетрясения составила 6,2, эпицентр находился на глубине 250 километров, у побережья Тирренского моря в районе Козенцы.

Потрясения ощущались также в Неаполе и в некоторых муниципалитетах в районе Везувия, таких как Портичи, вплоть до границ с Салерно, а также в Базиликате, в частности в районах на границе с Калабрией, а также в Апулии и на Сицилии.

В некоторых населенных пунктах жители вышли на улицы и начали звонить как в региональную службу гражданской защиты, так и в пожарную службу, в первую очередь для получения информации.

Оперативный штаб региональной службы гражданской защиты начал связываться со всеми мэрами городов, расположенных ближе всего к эпицентру, но сообщений об ущербе не поступило.

Ситуация находится под постоянным мониторингом представителей власти.

