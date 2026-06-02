Трамп: соглашение с Ираном может быть заключено на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп убежден, что ему удастся достичь мирного соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и разблокировании Ормузского пролива "в течение следующей недели".

Об этом он заявил в телефонном комментарии ABC News, передает "Европейская правда".

На вопрос о том, когда стороны завершат согласование меморандума о взаимопонимании по разблокированию пролива и продлению перемирия, Трамп ответил: "Я думаю, что это произойдет в течение следующей недели".

Он отметил, что до сих пор не согласился на соглашение, поскольку ему "нужно решить еще несколько вопросов".

"Это не простое дело. Речь идет о действительно большой стране – о них – очень большой стране, которая должна заключить соглашение. На самом деле там царит огромная враждебность. Поэтому для них это нелегко. На самом деле с нашей точки зрения это тоже нелегко. Но мы получаем то, что нам нужно", – добавил американский президент.

По мнению Трампа, мирное соглашение с Ираном может оказаться лучше, чем военная победа США в этой войне.

До этого глава Белого дома сообщил, что "переговоры с Ираном проходят в быстром темпе".

Об этом он сказал после того, как иранское агентство Tasnim заявило, что Иран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Президент США заявил, что иранская сторона не сообщала ему о прекращении переговоров с Вашингтоном. Он также рассказал о разговоре с премьером Израиля, по итогам которого объявил, что израильские войска, отправившиеся в Ливан, – "уже возвращаются обратно".

"Итак, я поговорил с "Хезболлой" и сказал: "Не стреляйте", а затем поговорил с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху) и сказал: "Не стреляйте", – и они оба перестали стрелять друг в друга", – сказал Трамп в интервью ABC News.