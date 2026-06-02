По всей Латвии проведут проверку сирен и системы мобильного оповещения

Во вторник, 2 июня, с 10:00 до 10:10 по всей Латвии состоится проверка сирен оповещения.

Об этом рассказали в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отмечает VUGD, во время проверки по всей стране на три минуты включат сирены, чтобы проверить порядок включения государственной системы раннего оповещения и ее работу.

Во время проверки также будет использована технология мобильного оповещения – на мобильные телефоны жителей будет отправлено сообщение с соответствующей информацией.

