МВД Литвы предлагает объявить по всей стране экстремальную ситуацию из-за метеошаров

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране экстремальную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующий проект литовское МВД зарегистрировало в пятницу, и правительство должно принять решение по нему на следующей неделе.

Согласно Закону об управлении кризисными ситуациями и гражданской обороне, экстремальная ситуация государственного уровня объявляется, когда последствия чрезвычайной ситуации соответствуют установленным правительством критериям на территории двух или более самоуправлений.

Кроме того, если объявленная экстремальная ситуация на уровне самоуправления длится более одного года или для ликвидации ее последствий нужны материальные ресурсы, силы гражданской обороны привлекаются из других самоуправлений.

Экстремальную ситуацию государственного уровня объявляет правительство.

Между тем оппозиция Сейма предлагает объявить не экстремальную ситуацию, а чрезвычайное положение.

Согласно закону, Сейм принимает решение о введении чрезвычайного положения на всей территории государства или его части, если возникает угроза конституционному строю или общественному порядку.

Последний раз чрезвычайное положение было введено в Литве в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее, в ноябре 2021 года, его вводили на границе Литвы с Беларусью из-за наплыва мигрантов.

Между тем премьер-министр Литвы Инга Ругинене ранее заявила, что на следующей неделе введет режим чрезвычайной ситуации в стране из-за контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Напомним, из-за контрабандных воздушных шаров Литва в октябре закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Отметим, 2 декабря Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.