Литва отменит возможность сдавать экзамен на получение водительского удостоверения на русском

Литва отменит возможность сдачи теоретического экзамена на право управления автомобилем на русском языке с 1 января 2026 года.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Литвы, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Бывшая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала в декабре 2024 года приказ, согласно которому с 2025 года теоретический экзамен можно будет сдавать только на литовском или других официальных языках Европейского Союза, фактически отменив русский язык как вариант.

Однако ее преемник, социал-демократ Владислав Кондратович, отложил это изменение на год, аргументируя это тем, что агентствам и автошколам нужно больше времени и "более глубокие дискуссии".

С приближением срока министерство заявило, что изменение вступит в силу, как и было запланировано – 1 января 2026 года.

"Мы готовы к изменениям в теоретическом экзамене – они состоятся именно так, как и планировалось", – сообщило министерство литовскому вещателю.

Некоторые автошколы считают, что запрет является ненужным, и не сообщают о резком росте количества русскоязычных студентов, желающих сдать экзамен до истечения срока.

Министерство внутренних дел заявило, что Regitra, национальное агентство по вопросам транспортных средств и лицензирования, будет продолжать проводить экзамены на английском языке и добавит испанский, французский и польский языки.

Новые языки сейчас проходят тестирование перед тем, как быть интегрированными в систему экзаменов. Между тем кандидаты, сдающие экзамен, могут воспользоваться помощью переводчика на любом языке ЕС.

Как отмечается, в прошлом году теоретические экзамены, проводившиеся на русском языке, сдали 13 378 человек, что составило 9,7% от общего количества. К середине ноября этого года будущие водители сдали экзамен на русском языке 14 470 раз (по сравнению с 10 961 за тот же период в 2024 году).

В июле писали, что Литва может к 2026 году постепенно отказаться от русского языка как второго иностранного языка в школах, ссылаясь на изменение предпочтений учеников и геополитические проблемы.

Еще в феврале 2023 года бывшая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах на польский или латышский.

А в ноябре 2022 года Министерство образования и науки Латвии объявило о планах с 2026/2027 учебного года ввести порядок, при котором вторым иностранным языком во всех учебных заведениях может быть только один из языков ЕС или иностранный язык, освоение которого регулируется межправительственными договорами в сфере образования.