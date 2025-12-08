Как Россия покупает европейских политиков для влияния на Европу

Несмотря на масштабные санкции и растущую политическую изоляцию, российский энергетический сектор до сих пор имеет каналы влияния на политику в Европейском Союзе.

Как свидетельствует новое исследование украинской организации Razom We Stand, одним из ключевых инструментов такого влияния стали бывшие высокопоставленные чиновники, политики, эксперты и медийные комментаторы, которые годами работали с российскими компаниями или лоббировали их интересы.

Авторы подчеркивают, что проблема усугубляется недостатком прозрачности в финансировании аналитических центров и общественных организаций.

О том, как политические партии, высокопоставленные политики и сети влияния по всей Европе помогают защищать доходы России от экспорта ископаемого топлива и продолжают замедлять отказ от российского газа, читайте в статье старшего эксперта по исследованиям и развитию Razom We Stand Ирины Пташник Шредер и другие "друзья Путина": как сеть бывших политиков до сих пор продвигает российские интересы в ЕС. Далее – краткое изложение.

За последние два десятилетия Кремль выстроил целую систему "золотой ротации" – фактически "вращающиеся двери" между европейскими правительствами и российским энергетическим сектором.

Бывшие премьеры, министры и влиятельные политики после завершения каденции находили себя в советах директоров российских компаний, где их политический капитал превращался в инструмент влияния Москвы в Европе.

Среди наиболее весомых "друзей Путина": бывший канцлер Германии Герхард Шредер, Маттиас Варниг (Германия), бывший премьер Финляндии Эско Ахо, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, многолетний сотрудник Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Александр Рар.

Для Кремля присутствие бывших европейских лидеров в СМИ, аналитических центрах и корпоративных советах – это не просто элемент престижа или жест "дружбы". Это продуманный инструмент влияния, который дает российской власти то, чего не могут обеспечить никакие официальные дипломатические каналы.

В стратегии Москвы эти люди выполняют роль "переводчиков" российских интересов на европейский язык политики и бизнеса – и именно поэтому они так ценны.

Во-первых, бывшие высокопоставленные чиновники обеспечивают легитимацию российских энергетических проектов. Когда рядом с российским брендом появляется знакомая европейская фамилия, это создает ощущение нормальности.

Во-вторых, такие фигуры открывают доступ к неформальным сетям принятия решений – конференциям, корпоративным группам и аналитическим клубам и т. д.

Третий элемент – бесплатная коммуникационная платформа. Редакции охотно предоставляют им слово, видя в них экспертов или старожилов политического процесса. Кремль получает сцену, освещенную прожекторами западных медиа.

Выступления и комментарии этих актеров создают впечатление экспертной дискуссии, хотя на самом деле нередко повторяют выгодные Москве трактовки: что "взаимозависимость – это стабильность", что "энергетика должна быть вне политики", что "Европа не выдержит резкого отказа от российских ресурсов".

Эти аргументы годами тормозили движение ЕС к энергетической независимости.

Несмотря на то, что Европейский Союз десятилетиями позиционирует себя как форпост демократии, открытости и политической ответственности, в сфере прозрачности влияния иностранных государств он все еще остается уязвимым.

В отличие от США, Австралии или Великобритании, в ЕС нет единого механизма, который бы заставлял компании, лоббистов, бывших политиков или аналитические центры раскрывать сотрудничество с иностранными правительствами или их государственными корпорациями.

Это отсутствие правил создает огромную "серую зону", где легко теряются финансовые потоки и политические связи.

Именно поэтому ЕС срочно нуждается в специальном публичном реестре влияния, который охватывал бы все три ключевые категории: корпоративные структуры, физические лица, организации и институты, имеющие связи с государственными энергетическими компаниями стран-рисков.

Подробнее – в материале Ирины Пташник Шредер и другие "друзья Путина": как сеть бывших политиков до сих пор продвигает российские интересы в ЕС.