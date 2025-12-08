Во Франции говорят, что анализируют новую стратегию нацбезопасности США

Во Франции считают, что Европейский Союз должен самостоятельно определять свою стратегическую позицию и реагировать на вызовы безопасности, в частности в контексте новой стратегии национальной безопасности США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн, его цитирует "Укринформ".

По его словам, во Франции еще изучают этот документ, поэтому не готовы давать ему оценку.

"Это только рамочный документ, и мы сейчас изучаем его. В ближайшие дни и недели появятся другие, в которых будет подробно изложен этот стратегический обзор. И, соответственно, нам придется принять во внимание весь массив документов, прежде чем делать окончательный вывод", – подчеркнул советник.

Бонн отметил, что независимо от того, что происходит в Вашингтоне, очень важно, чтобы европейцы осознали современные вызовы.

"Наша тема – стратегическая позиция европейцев как коллектива. Мы должны четко понимать, какие средства мы выделяем на нашу оборону, инновации и перевооружение на континенте. И в этом вопросе мы берем на себя ответственность. С нашей стороны понятно, что мы хотим, чтобы в самом чувствительном на сегодняшний день вопросе безопасности были созданы условия для действительно прочного мира, который уважает права Украины и дает Европе возможность видеть будущее и безопасность", – указал он.

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало из Москвы".

В Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решения по ЕС будет принимать сам ЕС.