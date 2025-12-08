У Франції кажуть, що аналізують нову стратегію нацбезпеки США

У Франції вважають, що Європейський Союз має самостійно визначати свою стратегічну позицію та реагувати на виклики безпеці, зокрема в контексті нової стратегії національної безпеки США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона Емманюель Бонн, його цитує "Укрінформ".

За його словами, у Франції ще вивчають цей документ, тому не готові давати йому оцінку.

"Це лише рамковий документ, і ми зараз вивчаємо його. Найближчими днями і тижнями з'являться інші, в яких буде детально викладено цей стратегічний огляд. І, відповідно, нам доведеться взяти до уваги весь масив документів, перш ніж робити остаточний висновок", – наголосив радник.

Бонн зазначив, що незалежно від того, що відбувається у Вашингтоні, дуже важливо, щоб європейці усвідомили сучасні виклики.

"Наша тема – стратегічна позиція європейців як колективу. Ми маємо чітко розуміти, які кошти ми виділяємо на нашу оборону, інновації та переозброєння на континенті. І в цьому питанні ми беремо на себе відповідальність. З нашого боку зрозуміло, що ми хочемо, щоб у найчутливішому на сьогодні питанні безпеки були створені умови для дійсного міцного миру, який поважає права України і дає Європі можливість бачити майбутнє і безпеку", – вказав він.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

У Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.