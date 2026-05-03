СМИ: США не сообщили союзникам подробностей о выводе войск из Германии

Президент США Дональд Трамп не предупредил союзников перед тем, как неожиданно объявил о выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии.

Об этом Euronews сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, объявление, которое стало неожиданностью для высшего командования НАТО, не содержит подробностей. Вашингтон не уточнил, относятся ли войска, которые покинут Германию, к ротации, которая не будет пополнена, или к авиационной эскадрилье, являются ли они частью основного подразделения.

"Мы не знаем, что это за силы: ядро бригады? Или авиационная эскадрилья?" – сказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Другой американский собеседник заявил, что "деталей нет, потому что Трамп просто придумал эту цифру".

"Цифра 5 тысяч – это приблизительный показатель, который Трамп взял с потолка, потому что хотел сделать что-то демонстративное в рамках своей конфронтации с Мерцем", – сказал он.

В частности, один из собеседников обратил внимание, что между первым постом Трампа, в котором он заявил, что "изучает" возможность вывода войск после спора с Мерцем, и внезапным объявлением прошло очень мало времени.

Бывший посол США в НАТО считает, что Трамп не видит общей картины в своем стремлении наказать европейских союзников за то, что они не присоединились к войне в Иране.

"Он думает, что может наказать союзников, выведя войска, но тем самым наносит ущерб интересам Америки. Он просто демонстрирует, что не понимает, как служить интересам Америки. Он считает, что у нас есть войска в Европе исключительно для того, чтобы оказывать другим услугу", – добавил он.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.