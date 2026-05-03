Вывод войск США из Германии, Фицо "мирится" с Украиной, Рубио едет в Ватикан: всё за выходные

США виводять війська з Німеччини

У п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 000 військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Шон Парнелл, речник Пентагону, заявив, що виведення військ буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців.

Ці кроки повернуть чисельність американських військ у Європі до рівня 2022 року, до того, як Росія розпочала війну в Україні, заявили посадовці, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити процес планування.

Згодом президент США Дональд Трамп анонсував ще більше скорочення військової присутності США в Німеччині.

"Ми збираємося значно скоротити витрати, і це скорочення буде набагато більшим, ніж 5 000", – зазначив американський президент.

Очільники Комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс виступили проти рішення адміністрації США скоротити чисельність американських військ в Німеччині.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Владіміру Путіну", – наголосили вони у спільній заяві.

За їхніми словами, в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поки не бачить сигналів того, що виведені американські війська передислокують на східний фланг НАТО.

На східному фланзі НАТО

У ніч на 2 травня російський дрон порушив повітряний простір Румунії.

"В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна)", – повідомило в суботу Міністерство національної оборони Румунії.

Там додали, що "наземні радари зафіксували короткочасне вторгнення безпілотника в повітряний простір країни в районі Кілії, який продовжував рух у напрямку Ізмаїла".

Тим часом безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії, у Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне ураження обʼєктів нафтоналивного порту Приморськ, що на Балтійському морі.

До речі, у неділю, 3 травня, у шведських територіальних водах, приблизно о 14:00, берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Реакція на рішення Трампа

Після цього оголошення про виведення військ міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Німеччина на правильному шляху" в цьому плані, додав Пісторіус, вказавши на розширення збройних сил Бундесверу, більші та швидші закупівлі обладнання та будівництво інфраструктури.

Тим часом Бундесвер розіслав майже 200 тисяч анкет 18-річним для відбору на військову службу.

За даними Euronews, США не надали деталей союзникам щодо виведення військ з Німеччини.

НАТО впевнений у своїх силах попри виведення американських військ з Німеччини.

А у Польщі розпочалися військові навчання за участі кількох країн НАТО.

США і Близький Схід

Видання Financial Times пише, що Сполучені Штати попередили Європу про затримки постачань зброї через вичерпання запасів.

Пентагон повідомив країнам, що слід очікувати серйозних затримок щодо декількох ракетних систем. Двоє людей зазначили, що також йшли розмови про відтермінування поставок до Азії.

А агентство Bloomberg повідомило, що США схвалили продаж зброї країнам Близького Сходу на суму майже $9 млрд.

Державний секретар Марко Рубіо схвалив прискорену поставку зброї до Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, оминувши стандартну процедуру розгляду в Конгресі, щоб терміново доправити ракети протиповітряної оборони та системи лазерного наведення на Близький Схід, оскільки перемир’я у війні з Іраном видається дедалі більш хитким.

Журналіст Axios Барак Равід дізнався зміст мирних пропозицій Ірану.

Оновлена пропозиція Ірану щодо завершення війни зі США включає 30-денний термін для проведення перегорів щодо розблокування Ормузької протоки та припинення американської блокади іранських портів.

Опитування ABC News/Washington Post/Ipsos свідчить, що дві третини американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

Фіцо "мириться" з Україною

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях вони зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

"Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною", – наголосив він.

Хоча коаліційний партнер Фіцо – лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко – заявив, що його політсила не погоджується з позицією прем’єра Словаччини, згідно з якою Україна належить до Європейського Союзу, і закликав його не повторювати її.

За словами Фіцо, під час розмови з Зеленським вони домовилися, що коротко зустрінуться в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти і що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн.

"Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією не можлива без згоди української сторони", – заявив Фіцо.

Сьогодні Зеленський прибув до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти.

Словацький прем’єр також готується відвідати Росію. Чехія видала дозвіл на проліт літака Роберта Фіцо до РФ.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш також планує зустрітись із Володимиром Зеленським у Єревані, але до України їхати не буде.

Решта новин

За даними газети Corriere della Sera, державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Італію та Ватикан після того, як американський президент Дональд Трамп накинувся з критикою на Святий Престол та італійський уряд.

Як повідомив Euractiv, у Греції занепокоєні умовами України у спільному виробництві морських дронів.

Письменники з Румунії та Молдови закликали до розробки конкретного плану об’єднання країн.

У британському місті Бристоль внаслідок "підозрілого" вибуху у будинку загинули двоє людей, а у Лондоні сталася стрілянина.

В Австрії затримали підозрюваного у справі дитячого харчування зі щурячою отрутою.

США повернули Греції 26 викрадених стародавніх артефактів.