Зеленский и премьер-министр Норвегии обсудили в Ереване вопрос о поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в Ереване.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский поблагодарил Норвегию за всю поддержку Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти $1 млрд.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов", – поделился украинский президент.

Особое внимание они уделили энергетической поддержке Украины.

Зеленский проинформировал Сёре о потребностях Украины, в частности о природном газе, на следующую зиму.

"Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать", – добавил он.

В этот день, как известно, Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Недавно сообщалось, что Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников: планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии.