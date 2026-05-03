Польша стремится сохранить и усилить военное присутствие США

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

Об этом он сказал в воскресенье, 3 мая, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выводе из Германии примерно 5 тысяч американских военнослужащих.

Польский министр подчеркнул, что американские войска необходимы в Европе.

"Для нас очень важно, чтобы войска остались в Европе, остались в Польше. И независимо от того, что происходит в Германии, мы ведем переговоры не только о сохранении контингента в Польше, но и о его увеличении", – сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что "стратегия Польши остается неизменной".

"У нас есть собственная сила. Нам нужны союзники, но они будут воспринимать нас всерьез только тогда, когда мы будем сильными. Никто не будет воспринимать слабых всерьез", – добавил польский министр обороны.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.