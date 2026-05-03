Опрос: две трети американцев считают курс США ошибочным

Несмотря на стабильную поддержку американского президента Дональда Трампа среди республиканцев, её интенсивность снижается, а среди независимых избирателей одобрение президента упало до рекордно низких 25%.

Об этом свидетельствует опрос ABC News/Washington Post/Ipsos, пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, рейтинг одобрения Трампа упал до 37%, а его рейтинг неодобрения на уровне 62% является рекордно высоким за оба президентских срока.

Опрос показывает, что две трети американцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Общий рейтинг одобрения Трампа поддерживается сторонниками его партии. Целых 85% республиканцев одобряют Трампа, и эта цифра почти не изменилась за его второй срок.

Впрочем, доля республиканцев, решительно одобряющих Трампа, снизилась. В настоящее время 45% республиканцев решительно одобряют Трампа, что меньше, чем 53% в сентябре, и является самым низким показателем среди республиканцев за оба срока.

Среди республиканцев MAGA общий уровень одобрения составляет 95%, в том числе 61% выражают сильное одобрение. Общий уровень одобрения среди республиканцев, не принадлежащих к MAGA, снижается до 64%, при этом лишь 13% из них выражают сильное одобрение.

Опрос указывает на то, что рейтинг одобрения Трампа среди независимых избирателей упал до рекордно низкого уровня за оба его срока. Лишь 25% одобряют его работу в целом, что является снижением с 30% в октябре и показателем ниже, чем в его первый срок.

