В Еврокомиссии заявили, что не поддадутся давлению США по контролю над техгигантами

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что Европейский Союз не поддастся давлению со стороны США в отношении контроля над компаниями Кремниевой долины.

Об этом она сказала во время общения с журналистами во вторник, 9 декабря, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Заявление Риберы прозвучало на фоне того, как американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать социальную сеть Илона Маска X на 120 млн евро.

"Мы не собираемся мириться с каким-либо давлением в отношении выполнения наших функций. Наоборот, мы будем отстаивать то, что считаем своим долгом", – заявила вице-президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что не одобряет критику США в отношении жестких мер ЕС в отношении крупных технологических компаний и что это не является "дружеским шагом", когда страны пытаются вмешиваться в дела других стран.

Напомним, регуляторные органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

После этого Маск призвал ликвидировать Евросоюз. Реагируя на это сообщение, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску полететь на Марс.