Вихідними у столиці Угорщини відбулася головна політична подія для керівної партії "Фідес" – з'їзд, на якому політсила Віктора Орбана офіційно затвердила список зі 106 кандидатів, що змагатимуться під партійними прапорам на майбутніх парламентських виборах, у квітні 2026 року.

На виборах, які вже зараз називають вирішальними для майбутньої історії Угорщини, та й Європи загалом. Адже уперше за останні 16 років Віктор Орбан має добрі шанси втратити владу та вже тривалий час поступається в рейтингу молодому угорському політику Петеру Мадяру та його партії "Тиса".

Головна надія Орбана – "мажоритарка".

В угорській виборчій системі депутати, обрані на мажоритарних округах, формують більшість місць у парламенті. Їхній вибір не завжди підкоряється партійним рейтингам; кандидати Орбана завжди отримують на округах більше мандатів, ніж його партія. Кожні вибори саме це допомагало йому отримати у парламенті конституційну більшість, а зараз, як сподівається прем'єр, це дозволить "Фідес" зберегти хоча б відносну більшість.

Саме цьому був присвячений з'їзд 10 січня.

От тільки він показав, що партія Орбана почала серйозно помилятися.

Найяскравіше – те, що з'їзд, який мав бути тріумфом влади, перетворився на посміховисько, бо команда Орбана… просто забула зареєструвати домен нової кампанії, і його перехопив Петер Мадяр.

А ще – досить несподівано – Орбан отримав ляпас від американської влади.

Та для нас найважливішими є зміни, що стосуються України.

Ті, хто стежить за Угорщиною, пам'ятають, як торік Орбан перетворив українське питання на фетиш. Очорнення України та залякування виборців українцями стало основою його електоральної стратегії. Саме під прапором придуманої ним "української загрози" Орбан вирішив вести партію на вибори – сподіваючись переконати людей, що лише він здатен цю загрозу здолати.

Для цього влада запустила загальнонаціональну кампанію, де угорців переконували, що українці – це торговці людьми, злочинці та бандити. А вступ України до ЄС називали найбільшою загрозою для Угорщини.

Але жодна з цих тез не увійшла у величезну промову Орбана. Навіть про євроінтеграцію України він не сказав ані слова. І це – важливий розворот, який може зіграти для нас ключову роль.

Як з'їзд партії Орбана став провалом його команди

Передвиборчі партійні з'їзди завжди є подією, що має особливу вагу для політичного життя та визначає перебіг кампанії. З'їзди, по ідеї, мали б об'єднати людей навколо партії і вплинути на результат виборів, але для пересічних громадян є гранично нецікавими. Щоб виправити це, партії намагаються оформити свої з'їзди як шоу. Особливо – ті партії, які намагаються діяти, як у США.

Угорська партія влади "Фідес", яку тривалий час вели американські політтехнологи, не могла вчинити інакше.

Також, за стандартною схемою, улюбленому лідеру електорату (тут кандидат очевидний, у цій ролі був Віктор Орбан) на з'їзд пишуть якусь суперважливу промову, щоб її цитували і щоб вона визначала напрям усієї кампанії.

А ще на з'їзді має вагу кожна деталь. Бо тут визначається стиль кампанії, її гасло, її ключові напрямки тощо.

Саме у деталях партія Орбана, яка зараз має проблеми з командою технологів, зазнала краху.

Діючи "за підручником", там зробили усе необхідне.

Продумали та погодили з Віктором Орбаном гасло кампанії. Ним стала фраза "А biztos választás", яку українською найкоректніше перекласти як "Надійний вибір".

Цю фразу розмістили усюди – на сцені, на трибуні тощо. Інтегрували її у промову Орбана, щоби прем'єр кілька разів обігрував це словосполучення. А ще – скоригували кампанію навколо ідеї про те, що тепер вона значною мірою має йти в інтернеті. Готовність спілкуватися з виборцями онлайн у "Фідес" зробили одним з ключових критеріїв вибору кандидатів на округах, дізналося видання Telex.hu.

Але про те, що і гасло має піти в інтернет – у Орбана не подумали.

У результаті в суботу вранці, коли вже змонтували сцену і хтось злив опозиції фотки (на яких видно слоган), там зробили очевидне – спробували зайти на сайт із такою назвою, адже, за логікою, в Орбана мали підготуватися там портал своєї кампанії. З'ясувалося, що "інтернет-орієнтована" кампанія Орбана про сайт і не подумала.

"Коли ми це побачили, то спершу гучно сміялися, а потім – за дві хвилини зареєстрували сайт і наповнили його реальним контентом, щоб пояснити вам, що "Фідес" – це дійсно "надійний вибір" для олігархів, а для угорського народу це – найгірше", – розповів опонент Орбана Петер Мадяр.

І дійсно, у неділю в мережі запрацював сайт biztosvalasztas.hu, оформлений у корпоративних кольорах "Фідес", з антиурядовими поясненнями та звинуваченнями.

Насмішки без меж

Варто зауважити, що про проблеми з політтехнологією у команді Орбана було відомо і раніше.

У 2017 році помер американський політтехнолог Артур Фінкельштейн, який тривалий час був головним архітектором переможних кампаній "Фідес". 2022 рік партія знову отримала перемогу на тематиці війни в Україні, але відчувався брак свіжих ідей.

Угорські медіа кажуть, що Орбан так і не знайшов заміни йому у своєму колі. Спершу підготовкою до виборів керував Антал Роган; нещодавно його змістили, і підготовку до виборів очолив політрадник прем'єра Балаж Орбан (детально про це – у статті "Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори").

Але тепер очевидно, що з системністю у команді є проблеми.

Інформаційно Орбан програв цей раунд – дискурс у медіа суттєво змістився з контенту з'їзду до "крадіжки сайту".

Але опозиція не зупинила тролінг влади на цьому.

У понеділок Петер Мадяр повідомив, що його команда почала реєстрацію торгової марки "biztos választás". Власником ТМ має стати партія "Тиса" – мовляв, тепер з кожної кепки, чашки та футболки з передвиборчим гаслом орбанівці мають відрахувати копієчку своїм опонентам. "Відтепер вони фінансово підтримуватимуть кампанію "Тиси", – пояснив Мадяр.

Варто підкреслити, що ідея з ТМ навряд чи є робочою.

Реєстрація торгової марки напевно не завершиться до виборів; до того ж є великий сумнів, що відповідний орган взагалі погодиться дати "Тисі" захист використання цього слогану. Але справжня мета Петера Мадяра – інша. Він намагається довести угорцям, що команда Орбана – некомпетентна і постійно робить помилки. Комічна історія з сайтом стала доказом, що це звинувачення не позбавлене сенсу.

Орбан "реабілітує" Україну для угорців

Утім, відійдемо від цих смішних, але радше символічних деталей.

Набагато важливішим є те, про що буде йтися під час майбутньої кампанії. Про що Віктор Орбан згадав у своїй промові, а також – про що він промовчав.

У статті про проблеми Орбана у веденні кампанії вже йшлося про те, що розрахунок прем'єра на ненависть угорців до України не справдився. Всупереч очікуванням голови уряду, з'ясувалося, що тези про "небезпечних українців", "українських злочинців" абсолютно не знаходять підтримки у широких мас населення. Також виборців не об'єднала ідея про екзистенційну загрозу для Угорщини від вступу України, у просування якої Орбан особисто вклав купу часу та ресурсів.

Утім, навіть після того, як ці дані з'явилися в угорського уряду та особисто у прем'єра – він не поспішав змінювати риторику.

Але початок 2026-го виявився переламним.

У довжелезній промові прем'єра, яка задала тон кампанії, не було жодної тези про "українську загрозу".

Та й загалом на з'їзді не пролунало ані слова про нібито злочинних українців. Хоча ведуча з'їзду, політикиня "Фідес" Александра Сенткіраї, раніше особисто знімала відео про те, що українці – це, мовляв, злочинці, які принесуть в ЄС наркоторгівлю і торгівлю людськими органами.

Ба більше, Орбан жодного разу не згадав про майбутнє членство України в ЄС, вступний процес та угорське вето.

Варіант того, що цій темі просто не знайшли місця у виступі прем'єра, можна відкинути з абсолютно певністю. Ця тема донедавна була стрижнем публічної зовнішньої політики Будапешта, саме її Орбан робив основою майбутньої кампанії. Тож вона просто не могла "випадково" лишитися за межами системної промови прем'єра та глави партії.

Тим більше – тієї промови, на яку орієнтуватимуться усі кандидати від партії, що були присутні на з'їзді, та й загалом партійна вертикаль.

Це, звісно, не означає, що Угорщина вже завтра відмовиться від вето – настільки різкий розворот напередодні виборів був би надто небезпечним для Орбана, який до того постійно розповідав угорцям про "небезпечну Україну". Але з публічної риторики "українську загрозу" дійсно вирішили прибрати. Принаймні, наразі.

Чому саме сталася ця зміна?

Чи йдеться про те, що ця теза "не заходить"? Чи (і це видається більш реальним) в Орбана вирішили зважати на те, що тепер ідею вступу України до ЄС публічно підтримує також Дональд Трамп, який погодився включити це як один з пунктів свого "плану миру".

Виступи на з'їзді (як самого Орбана, так і його соратників) не дають відповіді на це питання.

Але відомо, до кого саме тепер перейшла роль "ворога Угорщини", з якої викреслили Україну. Та перед цим – про іншу важливу тему.

Ляпас від Трампа

Оскільки щойно ми згадали про Трампа, то варто зауважити ще одну цікавинку з'їзду, яка свідчить, що в Орбана є дещо більші проблеми, ніж він визнає.

У чинного угорського лідера є особливість, яка для українців може звучати дико, оскільки в Києві жоден з національних лідерів не поводився подібним чином. Якщо у нас популярнішим трендом є перебільшення своєї значущості, бачення України як центральної точки, на яку світ має зважати під час ухвалення міжнародних рішень (хоча це, на жаль, не завжди так) – то в Угорщині більш популярним є протилежне.

Для Орбана цілком нормальним є зробити публічну заяву про те, що "слово Угорщини нічого не значить", або що, мовляв, "ми маленька нація, яка нічого не вирішує". Причому угорське суспільство сприймає такі заяви з розумінням.

Саме тут – основа прагнення чинної влади Угорщини триматися великих гравців, якими прем'єр вважає Сі, Путіна і Трампа. А чинний американський президент, з яким Орбан поділяє консервативну ідеологічну нішу, є для нього ключовим партнером.

Щоби показати виборцям, що його поважають також сильні іноземні лідери, Віктор Орбан разом з командою підготував для з'їзду родзинку. Виступи його партійців чергувалися з включеннями відеозвернень від іноземних партнерів, які вітали з'їзд і казали про Орбана або "Фідес" щось приємне. На екрані з'явилися прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Чехії Андрей Бабіш, а також лідери ультраправих з Іспанії, Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Італії…

Але було очевидно, що головний "віртуальний гість", на якого розраховував Орбан – це Дональд Трамп, виступ якого міг би стати його козирем. Високий шанс, що й інших лідерів запрошували до виступів саме для того, щоби Трамп був не одним.

І це стало ще одним ляпасом Орбану.

Бо Трампа не було.

Президент США не лише не погодився записати звернення для "друга Віктора", а й не став доручати цю роль комусь з адміністрації – тому ж Джей Ді Венсу абощо.

Те, наскільки в розпачі були організатори, можна уявити за тим фактом, що в останній момент вони були змушені шукати заміну в американський слот і знайшли лише… американського актора-коміка Роба Шнайдера.

Щоб наперед подолати ймовірні "підколи", Орбан напередодні з'їзду ще раз – без видимої причини – запостив у соцмережах минулорічний лист Трампа, де той згадав, що може колись відвідати Будапешт.

Втім, через історію з сайтом цей провал Орбана не став центром обговорень навіть з боку угорської опозиції.

Євросоюз – "надійний ворог" Орбана

Та повернімося до того, що ж стало "замінником України" для угорської влади в її парламентській кампанії.

Тут – жодної інтриги.

По-перше, хоч українці як джерело загрози і зникло з риторики Орбана, але війна – не зникла.

У довжелезній промові прем'єра слова "Україна", "український" тощо зустрічаються 9 разів. Усі згадки – у блоці про війну, де він каже про те, що Європа нібито втягує у цю війну угорську націю. А він, Орбан – єдиний, хто може врятувати народ і зупинити це втягування.

Власне, саме Європа і є тією загрозою, якою Орбан планує лякати виборців.

Саме навколо цього була побудована промова прем'єра.

Так, лише слово "Брюссель" прозвучало у його виступі понад 30 разів, щоразу як щось негативне. Мовляв, саме Євросоюз змушує Угорщину та угорців втрачати свою ідентичність, розмивати свій гендер і, звісно ж, долучатися до війни. І якщо на виборах 2026 року виграє Петер Мадяр – всі ці негативні цілі Європи будуть досягнуті, попереджає очільник уряду.

Тут важливо окремо наголосити – навіть у тому фрагменті, де йдеться про війну і її загрозу, Орбан покладав вину за це не на Україну, а на той самий "Брюссель".

Та й інші учасники з'їзду – як і годиться на скоординованих партійних заходах – розповідали те саме. Так, дуже примітним був виступ міністра закордонних справ Петера Сійярто, який розпочав спіч з розповіді про те, що очолювати МЗС Угорщини – це "найкраще, що може бути у світі", і у його роботі є лише один недолік. Це – те, що 15 разів на рік йому доводиться "сидіти в темній кімнаті без вікон разом зі своїми європейськими колегами", тобто відвідувати засідання Ради ЄС у закордонних справах (саме те, де він час від часу ветує рішення щодо України).

Чи спрацює така виборча стратегія в Угорщині?

Чи стане вона рятівною для Орбана?

Чи готова більшість угорців довіряти прем'єрові та сприймати Євросоюз як "головне зло"?

Відповіді на ці питання лишаються відкритими. Але те, що риторика Орбана щодо України змінюється вже зараз – точно має для нас значення.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"