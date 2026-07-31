В Польше заявляют, что Украина выдвинула "конкретное предложение" о передаче МиГ-29

Заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая заявила, что Украина направила Варшаве "конкретное предложение" относительно истребителей МиГ-29.

Об этом она заявила в четверг, 30 июля, во время общения с СМИ, цитирует РАР, пишет "Европейская правда".

Собковяк-Чарнецкая заявила, что предложение Украины заключается в следующем: Польша отправляет истребители, а Украина предоставляет беспилотники. По её словам, правительство "пока не обсуждает" сценарий, по которому Польша будет оплачивать модернизацию этих истребителей.

"Конкретный ответ со стороны Украины о том, какие беспилотники они могут предоставить в обмен на самолеты МиГ, уже несколько дней как лежит на столе", – подчеркнула она.

Также ее спросили, почему Польша не продает истребители МиГ-29 Болгарии, учитывая, что Болгария выразила заинтересованность в этом вопросе.

На это Собковяк-Чарнецкая отметила, что переговоры о приобретении истребителей изначально были начаты с Украиной.

Она заметила, что после рассмотрения предложения министр обороны Владислав Косиняк-Камыш примет решение.

Кроме того, Собковяк-Чарнецкая подчеркнула, что эта ситуация продлится недолго и речь идет о "максимум нескольких неделях".

В конце июня Косиняк-Камыш заявлял, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш заявлял, что достичь соглашения по этому вопросу реально.

Позже он заявил, что Болгария хотела бы купить польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава по-прежнему не исключает попыток договориться с Киевом.

Впрочем, 29 июля он заявил, что украинская сторона якобы вновь выразила заинтересованность в получении польских самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии.