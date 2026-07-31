Трамп заявляет, что достиг "исторического соглашения" о разоружении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о "полном разоружении" ХАМАС и всех других группировок в секторе Газа.

Об этом президент написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что это соглашение является ключевым шагом к тому, чтобы сектором Газа "наконец-то управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира ради помощи палестинскому народу".

"В то же время Израиль получит ту безопасность, которой заслуживает, поскольку сектор Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак", – сказал он.

Президент США подчеркнул, что это важная веха в реализации "20-пунктного плана Трампа". По его словам, соглашение будет выполняться "в несколько тщательно спланированных этапов".

"По мере завершения разоружения израильские войска будут покидать сектор, а Международные силы по стабилизации вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и соседних территорий", – отметил американский президент.

Также он поблагодарил посредников: Египет, Катар и Турцию.

Напомним, в сентябре 2025 года администрация Трампа обнародовала обширный план по немедленному прекращению огня в Газе с дальнейшими планами в отношении этой территории.

В январе 2026 года в швейцарском Давосе был создан Совет мира, инициатором создания которого выступил американский президент.