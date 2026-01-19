В Польше собрали уже почти 3 млн злотых на генераторы для Киева

В Польше в рамках сбора на платформе волонтерских инициатив уже почти собрали целевую сумму в 3 млн злотых на генераторы для Киева, которому грозит гуманитарная катастрофа из-за последствий российских ударов по энергосистеме.

Это можно увидеть на странице сбора, передает "Европейская правда".

По состоянию на 9 утра по киевскому времени, удалось накопить 2,8 млн злотых, свои взносы сделали более 23 тысяч человек.

Авторы инициативы призвали поддержать сбор, поскольку ночные температуры в украинской столице достигают -17, и в это время большинство киевлян сидят без света или отопления, или и того и другого.

"Мы организовываем сбор с четкой конкретной целью – купить и доставить в Киев 100 генераторов. Эти приборы будут спасать жизни. Генераторами можно будет обогревать пространства, где найдут приют пожилые люди и дети, он позволит вскипятить воду.... Каждый доллар или евро приближает нас к отправке груза этого спасительного оборудования. Для нас это – жест поддержки, а для них – реальный шанс выжить в эту зиму", – отметили авторы инициативы в начальном тексте.

Сбор совместно запустили несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

В субботу президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предупредила международных партнеров о планах РФ нанести удары по подстанциям украинских АЭС.