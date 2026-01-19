Почему Европа является угрозой для Трампа и в чем ее сила

Несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса и их адептов движения MAGA, Европейский Союз не находится в упадке.

Наоборот – во многих аспектах европейский проект оказался более успешным, чем могли представить даже самые оптимистичные из его основателей, считает профессор права ЕС в HEC Paris Альберто Алеманно.

Подробнее о преимуществах Европы и вызовах, с которыми она сталкивается, – в его колонке Успех Европы: что недооценил Трамп и в чем ЕС бросает вызов США и Китаю. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что впервые в новейшей истории другие мировые игроки признают Европу как самостоятельного политического актора.

"За последние три десятилетия Европа создала политический и регуляторный порядок, который внешние силы уже не могут обойти, ведя дела с 27 национальными правительствами по отдельности. Вместо этого им приходится иметь дело с Европой как единым целым", – пишет Альберто Алеманно.

По его словам, Европу больше не воспринимают только как геополитического игрока – а как конкурентную модель организации экономической и политической жизни, как политическое сообщество.

"В отличие от американского капитализма с его акцентом на скорость, масштаб и накопление, а также от китайского авторитаризма, который подчиняет рынки и политическую власть централизованному государственному контролю, европейская социальная рыночная экономика ставит в центр демократический выбор, социальную защиту и верховенство права", – объясняет профессор права ЕС в HEC Paris.

Он обращает внимание, что враждебность администрации президента США Дональда Трампа к ЕС заключается не в отдельных регулированиях, а в сопротивлении системе, в которой работники имеют голос через коллективное принятие решений, общее здравоохранение и образование являются правами, а антимонопольное право защищает конкуренцию вместо поддержки государственных или политически приближенных компаний.

Алеманно отмечает, что многонациональные компании, стремящиеся к доступу на рынок ЕС, не имеют другого выбора, кроме как приспособиться к европейским правилам, что позволяет ЕС диктовать условия глобальной конкуренции.

По мнению автора колонки, яростная оппозиция европейской модели является доказательством ее успеха: она стала силой, с которой вынуждены считаться, а не игнорировать.

"Цифры говорят сами за себя. Ведущие экономики ЕС не уступают США или даже превосходят их по производительности в час труда, имеют более высокую продолжительность жизни и значительно более низкий уровень неравенства в доходах.

Рейтинги качества жизни стабильно ставят такие европейские города, как Вена и Копенгаген, выше их американских аналогов", – пишет профессор права ЕС в HEC Paris.

Он добавляет, что Европа приняла еще и миллионы мигрантов, не подорвав социальной сплоченности.

"В совокупности эти черты объясняют, почему авторитарные режимы воспринимают ЕС как угрозу, а компании, ориентированные на максимизацию прибыли, – как ограничение.

ЕС не хватает не институциональной способности, а политической воли защищать собственную модель и довести процесс интеграции до завершения", – отмечает автор колонки.

Бесспорно, Европа сталкивается с серьезными вызовами, и в ЕС сошлись на едином диагнозе: чрезмерное регулирование.

"Логика этого регуляторного отката проста: в мире, где доминируют США и Китай, Европа должна отказаться от своей социально-рыночной модели, чтобы оставаться конкурентоспособной", – пишет профессор права.

При этом он считает этот путь ошибочным.

"Такое рассуждение путает успех с поражением. Европа не может просто подражать Америке или Китаю, ведь ей не хватает финансового и военного преимущества первой и централизованного контроля над трудом и капиталом второго", – объясняет сотрудник HEC Paris.

