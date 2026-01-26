К каким изменениям в регулировании ИИ нужно готовиться Украине

Украинский рынок искусственного интеллекта в 2025 году оценивается почти в $420 млн, в стране более 240 ИИ-компаний, а количество AI/ML-специалистов – более 6100.

Значительная часть отрасли уже сейчас живет экспортом или планирует его.

О том, как украинским продуктам на основе искусственного интеллекта попасть на рынок ЕС и какую "домашнюю работу" должны сделать в Украине, читайте в колонке научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Станислава Юхименко Надзор за искусственным интеллектом: какие нормы ЕС должна внедрить Украина. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что для продуктов на основе искусственного интеллекта такими правилами для экспорта услуг в ЕС становится AI Act (Регламент ЕС 2024/1689) с риск-ориентированной логикой: чем выше риск для прав человека и безопасности – тем жестче требования.

Документ вступает в силу поэтапно и имеет соответствующий график.

Но Евросоюз, как пишет Станислав Юхименко, не укладывается в первоначальный график, в Брюсселе признали – он был слишком оптимистичным.

"Это открывает для Украины возможность имплементировать AI Act без спешки, с учетом потребностей бизнеса", – подчеркивает научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

В ЕС под этот AI Act строится двухуровневая институциональная архитектура: есть центральный уровень и национальные органы, которые отвечают за надзор и правоприменение.

Украина также должна будет определить такие национальные органы и то, как они будут работать с бизнесом.

По мнению автора колонки, для большинства ИИ-решений, которые не подпадают под критерии высокого риска AI Act, расходы будут преимущественно организационными и юридическими, а не "сертификационными".

"Для многих компаний это означает не столько деньги, сколько дисциплину и время", – пишет Станислав Юхименко.

По его словам, для высокорисковых систем требования более жесткие.

"Если предположить, что 10-15% украинских ИИ-компаний будут производить высокорисковые ИИ-модели, общие затраты бизнеса на выполнение всех требований AI Act будут измеряться десятками миллионов евро в течение следующих 3-5 лет", – информирует научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Для Украины, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС и начала переговорный процесс, приближение к AI Act – это вопрос темпа, а не выбора (вводить его или нет). Его имплементация неизбежна.

"Украинские компании оказались в уникальной ситуации: ЕС сам готовится откладывать дедлайны, признавая сложность имплементации. Это дает возможность подготовиться более взвешенно, без спешки и лишнего давления на бизнес", – обращает внимание автор колонки.

По его мнению, самое важное для Украины сейчас – не впасть в крайности. С одной стороны, преждевременная и чрезмерно жесткая имплементация может задушить собственный ИИ-сектор, который набирает обороты. С другой стороны, игнорирование европейских стандартов закроет путь к одному из крупнейших технологических рынков мира.

"Гармонизация с AI Act для Украины – это не только выполнение формальных требований на пути в ЕС. Это шанс построить доверие к украинским технологиям на международном уровне, привлечь инвестиции в сектор и позиционировать Украину как надежного партнера в разработке искусственного интеллекта", – резюмирует научный сотрудник ИЭИ.

Подробнее – в колонке Станислава Юхименко Надзор за искусственным интеллектом: какие нормы ЕС должна внедрить Украина.