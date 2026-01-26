Россия по-прежнему остается полноправным участником чувствительных научно-технологических проектов в ядерной сфере, а ее государственная корпорация "Росатом" продолжает участвовать в программах МАГАТЭ.

В частности – в миссиях по оценке ядерной инфраструктуры (INIR). Формально – как независимый эксперт, на практике – как компания, продвигающая собственные технологии, стандарты и финансовые модели. Такой подход создает очевидный конфликт интересов, который европейские институты предпочитают не замечать.

О том, как Россия продолжает сотрудничать с европейцами в ядерной сфере и можно ли этому противодействовать, читайте в статье генерального менеджера по безопасности и устойчивости DiXi Group Елены Лапенко "Немирный атом": почему в ядерной сфере санкции против РФ часто не действуют. Далее – краткое изложение статьи.

Тревожной, в частности, является ситуация во флагманской международной инициативе (ITER), финансируемой Евратомом и предусматривающей строительство Международного термоядерного экспериментального реактора во Франции к 2035 году.

Несмотря на полномасштабную агрессию против Украины, Россия не только сохранила статус полноправного участника проекта, но и усилила свою роль в поставках критически важных компонентов для проекта, в частности элементов сверхпроводящих магнитных систем, частей вакуумной камеры и отдельных диагностических и инженерных систем реактора.

В результате ITER фактически превратился в санкционное исключение, работающее в пользу государства-агрессора.

Ключевая проблема заключается в доступе РФ к передовым технологиям, материалам и научным разработкам, часть которых имеет потенциал двойного назначения. Такой доступ обеспечивается полноценным участием российских научных и промышленных учреждений в создании критически важных элементов реактора, а также режимом привилегий и иммунитетов международной организации, который де-факто снижает эффективность санкционного контроля.

Такая институциональная интеграция ставит под сомнение мирный характер такого сотрудничества. Особенно в то время, когда Россия продолжает ядерный шантаж, обстреливает украинские АЭС и открыто игнорирует международное право.

Аргументы о "невозможности" ограничения сотрудничества с Россией не убеждают, если оценивать их в контексте войны, санкций и рисков безопасности.

Тем более, есть и положительные примеры, в первую очередь – Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), которая заморозила сотрудничество с российскими государственными учреждениями до прекращения участия аффилированных с ними исследователей в ключевых проектах организации.

Этот прецедент демонстрирует, что ключевым ограничением являются не правовые конструкции, а готовность институтов брать на себя политическую ответственность.

Санкционную политику Европейского Союза в ядерной сфере трудно назвать последовательной. Декларируя ограничение доступа РФ к критическим технологиям, ЕС в то же время сохраняет санкционные исключения для отдельных международных научно-исследовательских проектов в области мирного использования ядерной энергии.

Однако на практике это позволяет продолжать глубокое технологическое взаимодействие.

Международное научное сотрудничество возможно только при условии соблюдения базовых принципов международного права, безопасности и этики. Если государство системно их нарушает, его участие в проектах типа ITER должно по крайней мере быть предметом открытой политической дискуссии, а не оставаться без внимания.

Вопрос российского участия в международных ядерных проектах является тестом на последовательность европейской политики. Он требует не простых ответов, а открытого политического обсуждения с учетом рисков безопасности, санкционных обязательств и долгосрочных последствий для самой международной науки.

Подробнее – в материале Елены Лапенко "Немирный атом": почему в ядерной сфере санкции против РФ часто не действуют.