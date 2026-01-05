Как способствовать возвращению украинцев домой и на что можно надеяться

На протяжении многих лет трудовая миграция из Украины в Польшу была довольно значительной, но часто носила временный характер. Однако после начала полномасштабной войны она стала более весомым фактором развития.

Конфликт интересов усиливается, потому что Украина заинтересована в возвращении соотечественников домой, тогда как Польша (как и многие другие государства ЕС, которые приняли много украинцев для защиты от войны) предпочла бы удержать у себя квалифицированную рабочую силу и молодежь.

О том, что следует делать Украине для возвращения украинцев, читайте в статье ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий Общий с ЕС рынок труда: как Украине превратить конкуренцию за людей в партнерство.

Польша сталкивается с глубоким демографическим кризисом и до конца 2025 года будет нуждаться еще в 2,5 млн работников. В то же время Украина критически нуждается в этих же специалистах (строителях, инженерах, медиках) для собственного восстановления.

Фактически оба государства соревнуются за один и тот же человеческий ресурс.

Украина должна стать настолько привлекательной, чтобы люди возвращались не из-за обязанности, а из-за возможностей.

Важнейшей задачей правительства будет создание благоприятного бизнес-климата в Украине, а также обеспечение качественной жизни для людей.

Благоприятный бизнес-климат будет означать, что украинцы, которые сейчас создали бизнес в Польше, смогут также создавать компании и работать в Украине. Так, сейчас Польша фактически стала площадкой, где украинский бизнес учится работать по европейским правилам, чтобы затем масштабироваться на весь континент.

Украинцы открывают собственный бизнес в Польше в различных секторах: они уже зарегистрировали 150 тысяч ФЛП и тысячи обществ.

В целом в Польше сегодня работают более 850 тысяч украинцев. Они уже составляют около 5% рабочей силы страны и создают добавленную стоимость для экономики страны.

Но пока украинская рабочая сила не приносит полной выгоды ни одной из сторон.

Значительная часть украинцев в Польше (а в целом и в других государствах) работают на должностях, не соответствующих их образованию, из-за сложных процедур нострификации дипломов и языкового барьера. Другими словами, они не так эффективны, как могли бы быть.

Для возвращения украинцев, которые работали в странах ЕС, и их активной интеграции в рынок труда Украины, следует внедрять изменения в сфере регулирования труда.

В частности, речь идет о синхронизации систем квалификаций. Украина уже работает над созданием квалификационных центров, которые позволят подтверждать навыки, полученные в ЕС.

Для этого необходимо обеспечить полное соответствие Национальной рамки квалификации европейской, а также принять профессиональные стандарты.

Необходимо внедрить новые правовые рамки, которые бы позволяли законное движение рабочей силы и удовлетворяли потребности экономик Украины и Польши.

Важно, что обоим государствам нужно работать над более активным привлечением экономически неактивных групп населения на рынок труда. Это несколько снизит и важность привлечения мигрантов.

Так, бизнесу стоит обращать внимание на группы, которые раньше игнорировали: люди в возрасте 50+ лет, молодежь, люди с инвалидностью.

Возвращение украинцев не может быть принудительным. Оно произойдет только при условии гарантий безопасности, доступа к качественному образованию, медицине и жилью.

Польша уже понимает, что без доступа к качественным образовательным, медицинским и социальным услугам мигранты не останутся в стране, а поедут дальше. Украина должна усвоить этот урок для своей политики репатриации: конкуренция очень высока, и не только с Польшей, но и с другими государствами ЕС.

Подробнее – в материале Александры Бетлий Общий с ЕС рынок труда: как Украине превратить конкуренцию за людей в партнерство.