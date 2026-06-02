В Литве десятки школ и медучреждений получили предупреждения о "минировании"

Во вторник утром в ряд литовских школ, медицинских учреждений, вокзалов и аэропорт поступили электронные письма с угрозами о заминировании.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

По данным полиции, электронные письма с угрозами были разосланы на русском языке.

В них злоумышленники угрожают, что здания заминировали, а взрывы начнутся через 2 часа после получения предупреждений.

Полиция уже получила около 40 таких сообщений. Правоохранители отметили, что информация проверяется и анализируется, но реальной угрозы пока нет. В то же время там призвали граждан сохранять бдительность.

Ответственных за безопасность учебных заведений также призвали осмотреть школьную территорию и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно позвонить в полицию.

Накануне сотни литовских школ получили угрозы по якобы заложенной взрывчатке. Полиция заявила, что речь идет о фальшивых сообщениях для запугивания.

В конце апреля фальшивые сообщения о "заминировании" массово получили школы в Черногории.

А осенью 2025 года в Польше задержали вероятных виновников сотен сообщений о якобы заложенной взрывчатке.