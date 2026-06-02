Премьер Молдовы отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну выразил солидарность с Украиной после массированной российской атаки, которая привела к гибели по меньшей мере 16 человек.

Об этом он написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну подчеркнул, что "решительно осуждает" российский удар по Украине.

"Ничто не может оправдать удары, в результате которых гибнут мирные жители и которые направлены на жилые районы и важнейшие объекты гражданской инфраструктуры. Республика Молдова солидарна с Украиной. Жизни мирных жителей не могут считаться сопутствующими потерями. Виновные в этих атаках должны понести ответственность", – отметил он.

В Киеве в результате российской атаки погибли пять человек, еще 65 пострадали. В Днепре жертвами российского удара стали 11 человек, среди них двое детей.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова убеждена, что массированные удары по Украине являются свидетельством того, что на поле боя Россия терпит неудачи.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна призвал усиливать давление на Россию, поскольку, как он указал,"агрессор не знает никаких границ".

Глава МИД Андрей Сибига призвал западных союзников помочь Украине с ракетами к системам ПВО Patriot, а также оказать давление на Москву.