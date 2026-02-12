Писториус пообещал Украине дополнительные перехватчики PAC-3 в течение "считанных дней"

В ближайшее время Украина получит 35 ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot: тридцать от государств-членов Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), и еще пять – дополнительно от Германии.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Германии Борис Писториус после заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО 12 февраля.



Писториус спонтанно пообещал Украине еще пять ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.



"Что касается ПВО, я решил спонтанно предложить в конце нашей сессии, что Германия передаст Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры совокупно передадут 30 единиц PAC-3. Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней", – заявил Писториус.



"Это вопрос дней, а не недель или месяцев. Так что могу сказать вам, что мы на правильном пути", – добавил он.



Он напомнил, что Украине нужно по меньшей мере 50 млрд долларов в 2026 году для самозащиты.



"Джон, Михаил и я вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на прошлой неделе написали письмо нашим партнерам. Мы настойчиво призываем все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставить дополнительную поддержку", – напомнил немецкий министр.



Также он выразил удовлетворение результатом сегодняшнего заседания "Рамштайна", а особенно, проанонсированных министром обороны Британии Джоном Хилли 35 миллиардами евро военной помощи Украине от государств-участников сегодняшнего "Рамштайна".

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Британии Джон Хилли заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи в 2026 году.



Напомним, Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

12 февраля стало известно, что Британия присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые 205 млн долларов.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, которые предоставили Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.