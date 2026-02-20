Почему ЕС настаивает на реформе системы адвокатуры, созданной Портновым, и что следует изменить

В последнем отчете о расширении Европейская комиссия расширила перечень приоритетных задач, стоящих перед Украиной в сфере правосудия.

Впервые за годы с момента получения Украиной статуса кандидата в этом коротком списке появилось требование о том, чтобы уже в 2026 году Украина "дала толчок реформе адвокатуры".

Система адвокатуры – это непременный элемент системы правосудия, и в то же время – единственный, который работает по старым правилам 2012 года и до сих пор не знал реформы.

О шансе изменить наименее реформированную часть украинской системы судопроизводства читайте в статье исполнительного директора ОО "Адвокат будущего" Дарьи Писаренко Почему реформа адвокатуры стала частью евроинтеграции Украины и что требует изменить ЕС.. Далее – краткое изложение.

Украине необходимо разработать новую политику и правила функционирования адвокатуры. Не вмешиваясь в профессиональную независимость адвокатов, но обеспечивая качество, подотчетность института и восстановление общественного доверия к нему.

Впервые адвокатура определена как отдельная составляющая Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы наряду с судами и прокуратурой. Это соответствует видению Евросоюза о том, что уменьшение коррупционных рисков должно охватывать все составляющие системы правосудия – и адвокатуры это также касается.

Кроме того, блок по адвокатуре включили в Дорожную карту реформ в сфере верховенства права – один из ключевых ориентиров при движении Украины в ЕС. Эта дорожная карта согласована с ЕС. Правительство утвердило ее в мае 2025 года.

Проблема перестала быть внутрипрофессиональной дискуссией и стала частью официальных евроинтеграционных обязательств государства, закрепленных в стратегических документах.

12 января 2026 года была создана правительственная рабочая группа по совершенствованию законодательства об адвокатуре.

Кризис адвокатуры имеет два измерения – внешнее и внутреннее.

Внешнее проявляется в невыполнении ею конституционных функций.

Внутреннее измерение кризиса связано с вопросами легитимности решений, организации самоуправления и подотчетности руководящих органов самим адвокатам.

К слову, адвокаты имеют адвокатское самоуправление, которое остается неизменным более 14 лет – включая председателя НААУ и Совета адвокатов Украины (РАУ) Лидию Изовитову.

Еще в 2012 году появился закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Здесь стоит напомнить, что в те времена такие важные для правосудия законы разрабатывал Андрей Портнов.

В конце концов, трудно вспомнить другую влиятельную институцию в Украине, которой руководили бы те же люди, что и в 2012 году.

Но одни выборы проблемы не решат. Необходимо изменить укоренившуюся систему.

Именно на этом подчеркивает Еврокомиссия в отчете за 2025 год: сначала должны быть изменены законодательные правила формирования органов адвокатского самоуправления, и только после этого проведены выборы.

Нынешняя модель с квотированием и многоуровневым делегированием фактически ограничивает конкуренцию и позволяет нынешнему руководству сконцентрировать контроль и иметь только лояльных участников Съезда адвокатов, который будет избирать новых руководителей. Именно поэтому экспертные рекомендации предусматривают внедрение современных инструментов голосования, в частности онлайн-формата, соответствующего масштабам профессии, которая насчитывает более 70 тысяч адвокатов.

Реформа избирательных процедур в самоуправлении станет ключевой задачей рабочей группы. Ведь именно правила выборов определяют легитимность этих органов и, главное, должны дать возможность новым лидерам адвокатуры прийти к руководству и воплотить изменения.

Как бы то ни было, именно сейчас появился шанс изменить наименее реформированную часть украинской системы судопроизводства.

А евроинтеграция дает надежду на то, что эти изменения будут содержательными.

