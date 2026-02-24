Почему продолжение работы нефтепровода "Дружба" – проблема для всей Европы

Южная ветка нефтепровода "Дружба" стала последним крупным каналом системного поступления российской нефти в Европейский Союз.

Энергетическая зависимость все больше проявляет себя как инструмент политического влияния.

Правительство Венгрии регулярно связывает вопрос санкций против РФ со своими энергетическими интересами и затягивает решение по диверсификации поставок нефти, апеллируя к национальному суверенитету.

Такой подход создает дополнительные точки напряжения внутри ЕС и снижает эффективность его санкционной и энергетической политики.

Об опасной зависимости Венгрии и Словакии от российской нефти и о том, что должен делать ЕС, читайте в статье генерального менеджера по безопасности и устойчивости DiXi Group Елены Лапенко Токсичная "Дружба": почему ЕС должен закрыть последний канал закупок российской нефти. Далее – краткое изложение статьи.

Доля российской нефти в импорте Венгрии выросла с около 60% в 2021 году до более 90% в 2025-м. Общий объем импорта за этот период сократился, однако доля российского сырья выросла. Точно так же и Словакия практически полностью зависит от импорта из РФ.

Это свидетельствует о концентрации поставок из одного источника и о сознательном выборе, ведь альтернативные маршруты существуют. Более того, утверждение о "дорогом" хорватском маршруте не подтверждается фактическими данными.

Между тем Венгрия объясняет свою позицию экономической целесообразностью – якобы правительство заботится о благосостоянии граждан и стабильных ценах на топливо.

Действительно, российская нефть продается со скидкой к Brent, что создает дополнительную маржу. Не исключено, что в качестве платы за лояльность в Кремле дают еще и "политическую" скидку.

Скидки на российскую нефть приносят финансовый результат переработчику. Экономия для венгерской MOL оценивалась примерно в 47,3 млн евро в месяц. Как следствие, в 2024 году операционная прибыль компании выросла примерно на 30% по сравнению с довоенным периодом.

Зато для конечных потребителей эта модель выгоды не создала. В прошлом году цены на топливо в Венгрии превышали чешские на 10-18% в зависимости от нефтепродукта, в Словакии – на 6-7%.

Для России энергетическая зависимость Венгрии и Словакии – это не столько сохранение стабильного канала доходов, сколько средство влияния в Европе.

ЕС уже принял регламент, который обязывает к 2027-2028 годам постепенно прекратить импорт российского газа.

А вот для российской нефти, поступающей через "Дружбу" в Венгрию и Словакию, никакого конечного срока до сих пор не установлено. Обещанное Еврокомиссией еще год назад законодательное предложение о полном запрете на импорт нефти из РФ так и не появилось.

Как и в случае с газом, вынужденная остановка украинского транзита может стать шансом ускорить этот процесс.

Пока часть стран Центральной Европы пытается сохранить прежнюю модель сотрудничества с Россией, основанную на политической "ренте" и краткосрочной коммерческой выгоде, более сознательная часть континента выстраивает систему, ориентированную на устойчивость и уменьшение стратегических рисков.

Сохранение "Дружбы" как активного канала поставок означает продолжение финансовых потоков в бюджет России и поддержку модели политической зависимости.

Нефтепровод, который когда-то символизировал интеграцию в пределах стран "социалистического лагеря", сегодня стал тестом на стратегическую зрелость Европы.

Подробнее – в материале Елены Лапенко Токсичная "Дружба": почему ЕС должен закрыть последний канал закупок российской нефти.