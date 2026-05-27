Во Франции во вторник жара побила более 400 майских рекордов
Температурные показатели на территории Франции в течение 26 мая побили 400 рекордов для этого месяца.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Понедельник, 25 мая, уже стал для Франции самым жарким майским днем в истории наблюдений с более чем 300 рекордами, однако во вторник температуры в различных местностях снова побили более 400 месячных рекордов, в том числе установленных накануне.
Необычная жара наблюдалась в том числе в регионах на побережье Ла-Манша, где обычно влажнее и прохладнее, чем на остальной территории страны.
Так, например, в Бресте температуры оказались почти на 15 градусов выше нормы. В ряде населенных пунктов фиксировали почти 32°C.
В среду жара над Францией сохранится. Местами на юге, в частности в Бордо, ожидается до 37°C.
В Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40°C, а ночи во многих регионах будут "тропическими", то есть с минимальной температурой не ниже 20°.
Эпизоды ранней сильной жары участились в последние годы, что связывают с изменениями климата.