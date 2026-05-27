В Италии туристка проиграла иск элитному отелю за право на питьевую воду из крана

В Италии судебный иск туристки, возмутившейся тем, что в ресторане отеля ей не дали пить воду из-под крана, а вместо этого она была вынуждена покупать её в бутылках по заоблачным ценам, окончательно завершился в пользу заведения.

Об этом сообщает Corriere della Alto Adige, пишет "Европейская правда".

Высший суд Италии окончательно отказался удовлетворить иск туристки, которая судилась с элитным отелем за невозможность попросить в ресторане питьевой воды из крана во время своего недельного отдыха в заведении.

Отель в коммуне Корвара-ин-Бадия в Доломитовых Альпах, где она остановилась во время рождественского периода 2019-2020 годов, стоил ей почти 6000 евро за неделю и считается одним из лучших в регионе. Гостью возмутило то, что питьевую воду в пределах ресторана в отеле можно было получить только в бутилированном виде, при этом каждая бутылка объемом 0,75 стоила 7 евро. Условия недельного отдыха включали оплаченные ужины, но без напитков.

Женщина в иске аргументировала, что доступ к питьевой воде входит в базовые универсальные права и гости должны были бы иметь гарантированное право на бесплатное получение по крайней мере минимальных объемов. Кроме того, она отмечала, что для заведений высокого уровня подача стакана воды без дополнительной оплаты в основном является такой же нормой, как наличие в номере постельного белья и мыла и полотенец в ванной комнате.

Гостья требовала взыскать с заведения компенсацию в размере 2700 евро за вынужденные экономические потери и моральный ущерб.

Дело прошло несколько инстанций и в конце получило окончательный отказ в наивысшем суде. Судьи определили, что заведения по итальянскому законодательству не обязаны подавать клиентам питьевую воду из крана, даже если об этом просят и предлагают дополнительно оплатить услугу.

