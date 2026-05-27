В правительстве Германии не хотят, чтобы техногиганты США определяли цифровое будущее Европы

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал европейских политиков перейти в наступление в вопросе регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По его словам, ИИ обладает большим потенциалом, но внедрение "разумного регулирования" является ключевым вызовом для Европы, если она хочет избежать доминирования самых влиятельных фигур американского технологического мира.

Помимо значительной экономической мощи, американские "тех-братья" обладают огромной политической властью, а Европа "стала полем битвы", подчеркнул Клингбайль.

"Компании знают, что, кроме, возможно, США, Европа является единственным местом, где можно эффективно ввести политическое регулирование", – сказал он, отвечая на вопрос о недавней энциклике (официальное послание) Папы Римского, в которой он высказал предупреждение об ИИ.

"Это битва... и в ней мы действительно должны перейти в наступление", – сказал Клингбайль во вторник в Берлине.

По его словам, он выступает против того, чтобы будущее цифровизации определяли основатель Tesla Илон Маск или бывший руководитель Paypal Питер Тиль.

"Я хочу, чтобы у нас были сильные европейские игроки", – заявил Клингбайль.

Он также выразил открытость к предложению о цифровом налоге.

Европейская комиссия за последние годы начала ряд расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, таких как Apple, Google, Meta и X, требуя миллиардные штрафы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Европейский Союз в несправедливом отношении к американским компаниям.