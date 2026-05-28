Сибига: у Украины и Европы есть карты, и пришло время их разыграть

Глава МИД Украины заявил министрам иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре, что у Украины и Европы есть карты, и сейчас пришло время их разыграть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает МИД Украины.

В среду, 27 мая, Сибига принял участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" в городе Лимассол. Он, в частности, обратил внимание на то, что пришло время Европе действовать более решительно для завершения войны.

"У Украины есть козыри. У Европы есть козыри. У нас сильная позиция. Пришло время ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир – в качестве дополнения к основному переговорному треку под лидерством США", – отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что партнеры должны начать с конкретных и реалистичных шагов: прекращения огня в отношении аэропортов, морских портов, возвращения гражданских заложников, демилитаризации Запорожской АЭС, создания гуманитарного коридора из оккупированных Олешек в Херсонской области, где люди уже неделями остаются без еды, воды и лекарств.

"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которая возглавит эти усилия. Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов – прежде всего санкции и замороженные российские активы", – подчеркнул он.

Сибига также призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

По данным СМИ, Европейская комиссия 16 июня предложит открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.