США и Иран обменялись новыми ударами

Соединенные Штаты и Иран утром 28 мая обменялись новыми ударами.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

По словам неназванного чиновника США, американские военные нанесли удары по месту в районе Ормузского пролива, что "представляло угрозу для сил США и коммерческого трафика".

Кроме того, сбили четыре иранских ударных БПЛА и ударили по наземному командному пункту в прибрежном городе Бендер-Аббас возле самого узкого места Ормузского пролива, откуда должен был состояться запуск еще одного беспилотника.

Собеседник назвал действия "носящими сугубо оборонительный характер и имеющими целью сохранить перемирие".

Иранское агентство Fars News сообщило, что взрывы в районе Бендер-Аббаса раздавались около 1:30 ночи.

Корпус стражей исламской революции впоследствии заявил об ударе в 4:50 по американской базе, откуда, как они утверждают, были нанесены вышеупомянутые удары.

Также иранские ресурсы заявляют о том, что иранские военные открыли огонь по четырём судам, которые пытались пройти Ормузским проливом, и заставили их развернуться.

В Кувейте официально сообщали об активации систем противовоздушной обороны из-за угрозы и предупреждали, что люди могут слышать взрывы от перехвата воздушных целей.

Еще накануне, 27 мая, в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном проходят "успешно".

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет снова открыт.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.