Сибига рассказал о встрече с главным дипломатом ЕС

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече с главным дипломатом ЕС Каей Каллас на полях неформальной встречи руководителей МИД стран Евросоюза говорил о следующих шагах в евроинтеграции Украины и других вопросах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига отметил, что ключевой темой разговора с Каллас были следующие шаги на пути Украины к членству в ЕС.

"Открытие всех переговорных кластеров в следующем месяце было бы стратегической инвестицией в более сильную и безопасную Европу. Членство Украины – это о безопасности, силе Европы и ее геополитической роли в новой нестабильной реальности", – сказал он.

Кроме того, обсуждали развитие ситуации на фронте и переход инициативы на сторону Украины.

"Сейчас, когда России не удается достичь стратегических целей, Европе следует действовать быстрее и решительнее. Пришло время для Европы превратить имеющиеся у нее политические и экономические рычаги влияния на конкретные решения, которые усилят нашу общую безопасность", – отметил Сибига.

По его словам, особое внимание уделили вопросам усиления санкционного давления на Россию, вопросу использования замороженных активов РФ и дальнейшему усилению оборонных возможностей Украины. Также Сибига подчеркивал важность голоса Европы в переговорном процессе вокруг войны.

"Наша общая оценка понятна: Россия остановит эту войну только тогда, когда цена продолжения агрессии станет невыносимой", – подытожил Сибига.

На встрече с министрами ЕС Сибига призвал открыть все кластеры для Украины в июне.

По данным СМИ, Европейская комиссия 16 июня предложит открыть только первый кластер из шести в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.