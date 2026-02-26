Как Европа затягивает создание спецтрибунала для РФ и что мешает ускориться

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, лидеры всех ключевых европейских государств выступили с заявлениями в поддержку Украины и о важности установления "справедливого длительного мира".

Этот термин давно стал общеупотребительным. Впрочем, жизнь доказывает, что его содержание до сих пор многие понимают по-разному.

Официальные заявления украинской власти по этому поводу – весьма последовательны. Слово "справедливость" означает, в частности, что преступления, в том числе самые тяжкие, не могут оставаться безнаказанными. Что должны быть компенсации пострадавшим и приговоры тем, кто ответственен за противоправную агрессию – включая высшее руководство РФ.

Но ряд западных лидеров и столиц сознательно тормозят этот процесс.

О том, что происходит, что может быть причиной такого "предательства" и что может сдвинуть ситуацию с места – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Трибунал нон грата. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Идею создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины юристы-международники начали обсуждать еще весной 2022 года.

Дискуссии о создании спецтрибунала были непростыми, но весной 2025 года наконец удалось выйти на компромисс.

9 мая на торжественном заседании во Львове представители нескольких десятков государств приняли решение о "новом Нюрнбергском трибунале". В конце июня президент Зеленский в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы (СЕ) о создании трибунала по преступлению агрессии.

Тогда казалось, что жернова международного права начали проворачиваться и скоро будут готовы к тому, чтобы сломать российский иммунитет. Тогда звучали очень оптимистичные оценки. Генсек Совета Европы Ален Берсе в интервью "ЕП" заявлял, что до конца 2025 года пройдет еще несколько этапов. Должно быть подписано многостороннее соглашение со всеми другими государствами-участниками трибунала, заявлял он, и даже допускал возможность, что дело дойдет до практического запуска этого спецсуда для расследования действий российской верхушки.

"Совет Европы свое дело сделал, теперь дело за политиками", – заявил Ален Берсе во время недавнего визита в Киев. Похожее объяснение он повторил и на этой неделе, в онлайн-выступлении на Justice conference.

Его заявления – не до конца искренние. На самом деле следующие юридические и политические шаги должен сделать орган Совета Европы – Комитет министров (КМСЕ), который сейчас избегает решений.

Ален Берсе пытается публично отгородиться от этой задержки и говорит, что он, мол, не влияет на позицию государств-членов. Те тоже уверяют, что они не против трибунала и, мол, им просто нужно больше времени.

Особую роль в создании будущего спецтрибунала играют Нидерланды.

Еще в 2023 году, на ранней стадии переговоров о трибунале, участники этого процесса договорились, что новый судебный орган будет работать в Гааге, рассказывала в то время "ЕвроПравда".

Однако Нидерланды достаточно открыто тормозят создание трибунала. Гаага заявляет о намерении растянуть на несколько лет те процессы, которые она сама ранее проводила в сжатые сроки. Причем делает это даже публично – в частности, на форуме Justice conference на этой неделе в Киеве. А непублично – выдвигает заранее нереалистичную стоимость создания трибунала, включив в нее задачи, необходимость в которых сомнительна, рассказывают источники "ЕП".

Другие государства-лидеры (от Германии до Италии и далее) также терпимо относятся к задержке и поддерживают ее.

В кулуарах киевской конференции чаще всего звучала мысль о связи этой задержки с мирным процессом.

Однако Украина настаивает – без справедливости не будет достойного мира.

У Украины есть и единомышленники на этом пути – североевропейские и балтийские страны, а также ЕС как институт.

Чтобы разорвать молчаливую блокаду в Совете Европы, Евросоюз выделил первые средства (10 млн евро) на подготовку к запуску трибунала. Но без реального политического давления на те страны, которые принимают ключевые решения, процесс не сдвинется с мертвой точки.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Трибунал нон грата. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.