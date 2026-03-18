В проект выводов саммита лидеров ЕС 19 марта внесли пункт об угрозе от российских экс-военных

Экс-комбатанты, участвовавшие в войне против Украины на стороне России, представляют угрозу внутренней безопасности Европейского Союза, и ЕС должен решить этот вопрос.



Об этом говорится в свежем проекте выводов Европейского совета 19-20 марта, подготовленном для рассмотрения лидерами ЕС, с текстом которого имела возможность ознакомиться корреспондентка "Европейской правды".



Европейский совет планирует обсудить опасность для Евросоюза, которую представляют бывшие российские комбатанты, воевавшие против Украины.



"Европейский совет отмечает потенциальную угрозу внутренней безопасности ЕС со стороны российских экс-комбатантов, участвовавших в агрессии против Украины", – говорится в новом пункте 16 проекта выводов саммита лидеров ЕС.

В тексте также содержится предложение для Еврокомиссии "предоставить оценку относительно возможных путей решения этого вопроса".



Как сообщала ранее "Европейская правда", проект выводов также подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета Украины, а также необходимость предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой поддержки (включая предоставление займа в 90 млрд евро), чтобы Россия не могла достичь своих военных и стратегических целей.



В проекте выводов осуждается также оказание поддержки РФ Беларусью, Ираном и КНДР, и призывают к привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, в том числе в рамках работы Специального трибунала.



Таким же образом проект констатирует европейское будущее Украины и необходимость открыть переговорные кластеры как можно скорее.



Кроме этого, документ фиксирует намерения Евросоюза присоединиться к усилиям по установлению справедливого мира в Украине и внести вклад в гарантии безопасности.



Напомним, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 марта, в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудили возможность запрета на въезд в Евросоюз россиянам, которые принимали или принимают участие в войне против Украины.



Ранее восемь стран-членов ЕС обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, воевавших в рядах российской армии.



Параллельно Эстония начала в пределах своих национальных полномочий вводить такой запрет против лиц, которых идентифицировали как российских военных.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.