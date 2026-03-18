У проєкт висновків саміту ЄС 19 березня внесли пункт про загрозу російських ексвояків

Екскомбатанти, які брали участь у війні проти України на боці Росії, становлять загрозу внутрішній безпеці Європейського Союзу, і ЄС має вирішити це питання.

Про це йдеться у свіжому проєкті висновків Європейської ради 19-20 березня, підготованому до розгляду лідерами ЄС, з текстом якого мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Європейська рада планує обговорити небезпеку для Євросоюзу, яку становлять колишні російські комбатанти, які воювали проти України.

"Європейська Рада наголошує на потенційній загрозі внутрішній безпеці ЄС з боку російських екскомбатантів, які брали участь в агресії проти України", – йдеться у новому пункті 16 проєкту висновків саміту лідерів ЄС.

У тексті також міститься пропозиція для Єврокомісії "надати оцінку щодо можливих шляхів вирішення цього питання".

Як повідомляла раніше "Європейська правда", проєкт висновків підтверджує непохитну підтримку ЄС суверенітету України, а також необхідність надання Україні подальшої військової та фінансової підтримки (включаючи надання позики у 90 млрд євро), щоб Росія не могла досягти своїх воєнних та стратегічних цілей.

У проєкті висновків засуджується надання підтримки РФ Білоруссю, Іраном та КНДР, і міститься заклик до притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини, у тому числі у рамках роботи Спеціального трибуналу.

Так само проєкт констатує європейське майбутнє України і необхідність відкрити переговорні кластери якомога швидше.

Окрім цього, документ фіксує наміри Євросоюзу долучитися до зусиль щодо встановлення справедливого миру в Україні та зробити внесок у гарантії безпеки.

Нагадаємо, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 березня, в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС обговорили можливість заборони в’їзду до Євросоюзу росіянам, які брали чи беруть участь у війні проти України.

Раніше вісім країн-членів ЄС звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії.

Паралельно Естонія почала у межах своїх національних повноважень запроваджувати таку заборону проти осіб, яких ідентифікували як російських військових.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.