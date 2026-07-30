СМИ: одиозная румынская евродепутатка Шошоаке пострадала в ДТП

Лидер популистской румынской партии SOS Romania и известная своими скандальными выходками Диана Шошоаке якобы пострадала в ДТП в качестве пассажирки автомобиля.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По неофициальным данным, евродепутат в качестве пассажирки автомобиля попала в ДТП на бульваре Юлиу Маниу в 6-м секторе Бухареста днем 30 июля. После аварии ее госпитализировали для обследования. Серьезных травм у нее нет.

В официальном сообщении полиции о ДТП, где не упоминается Шошоаке, но указаны те же время и место, говорится, что автомобиль под управлением 49-летнего водителя врезался в машину впереди, которой управлял 23-летний водитель. 50-летнюю пассажирку после этого госпитализировали. Тесты обоих водителей на алкоголь оказались отрицательными.

По данным источников, Шошоаке сидела на правом пассажирском сиденье рядом с водителем в машине, в которую врезались.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными высказываниями и поступками, в том числе направленными против Украины.

В апреле Европарламент снял депутатский иммунитет с Шошоаке по ходатайству Румынии, где ей предъявляют ряд обвинений.

В июне Шошоаке была среди немногих "европейских" гостей на Петербургском международном экономическом форуме и выступала там; в МИД Румынии раскритиковали её поездку.