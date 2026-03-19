Почему в Гааге могут выдать ордер на арест Лукашенко и какие это будет иметь последствия

В течение прошлого 2025 года Беларусь существенно продвинулась в диалоге с Соединенными Штатами. В течение года американские делегации несколько раз посещали Минск, а результатом переговоров стали взаимные уступки обеих сторон.

Несмотря на такой прогресс с США, Минску не удалось добиться серьезных уступок со стороны Европейского Союза.

Прежде всего – добиться отмены Литвой запрета на транзит белорусской продукции через свои морские порты. А недавно появился еще один фактор, который может перечеркнуть надежды белорусских властей.

12 марта стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование преступлений против человечности, предположительно совершенных белорусскими властями после 2020 года.

Об уголовном деле и том, чего от него ожидать, читайте в статье Павла Радя и Ярослава Чорногора из Совета внешней политики "Украинская призма" Гаага интересуется Лукашенко: какие последствия будет иметь расследование МУС против властей Беларуси. Далее – краткое изложение статьи.

История с потенциальным уголовным преследованием белорусских чиновников началась ещё 30 сентября 2024 года, когда прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подтвердил факт получения от Литвы материалов о преступлениях против человечности, предположительно совершенных представителями режима Лукашенко в отношении белорусских граждан.

Осенью 2024 года литовская сторона выбрала для обращения факты депортации и преследования оппозиционно настроенных граждан – те действия режима, которые проще отслеживать, а также которым проще дать юридическую квалификацию.

В настоящее время рассматриваются преступления, которые начинаются в Беларуси и завершаются в Литве, а фактически речь идет о депортации.

Поэтому теперь Офис прокурора будет собирать и изучать доказательства и фактически формировать дела в отношении конкретных лиц.

Уголовная ответственность конкретных лиц как на национальном, так и на международном уровне основана на принципе личной вины. Чтобы выдать ордер, необходимо доказать участие человека в преступлениях.

В настоящее время будет выясняться, достаточно ли доказательств вины определенных лиц, и если прокурор решит, что информации достаточно, он передаст её в Палату предварительного производства и будет ходатайствовать о выдаче ордеров.

И уже после этого Палата примет своё окончательное решение.

Хотя процесс может быть довольно длительным, начало расследования Международным уголовным судом действий, касающихся депортации и преследования противников режима, означает, что в будущем возрастает вероятность того, что МУС все же выдаст ордер на арест кого-то из белорусских высокопоставленных чиновников (хотя не обязательно, что это сразу будет Лукашенко).

Несмотря на определенный прогресс в вопросе правосудия, все же существуют определенные препятствия практического характера.

Даже если со временем будет выдан ордер на арест кого-то из белорусских чиновников или самого Лукашенко, о реальной перспективе оказаться на скамье подсудимых речи не пойдет, ведь Минск банально не будет выдавать своих людей.

На данный момент выдано шесть ордеров на арест российских высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Путина, и ни один из них не был исполнен.

Даже участия страны в Римском статуте может быть недостаточно для ареста, как в 2024 году показал пример визита Путина в Монголию.

Поэтому ордер – это скорее политический и репутационный ущерб.

Однако есть еще одно последствие – осложнение потенциального возобновления диалога с Западом.

Конечно, этот аргумент повлияет не на всех. В частности, при президентстве Дональда Трампа он вряд ли будет весомым фактором для США.

В то же время поиск конструктивного диалога с рядом европейских государств действительно может быть еще более затрудненным в будущем, ведь возобновление диалога будет означать автоматический подрыв тех постулатов, которые декларируют европейские игроки.

