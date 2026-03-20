Как действия Трампа уничтожают главный источник мирового влияния США

Глобальная система безопасности, которая создавалась поколениями и долгое время была ключевым признаком силы США, при президентстве Дональда Трампа распадается на глазах.

Поскольку традиционные партнеры отказываются участвовать в войне с Ираном, мы вполне можем стать свидетелями конца глобального доминирования, которое большинство ныне живущих американцев воспринимали как должное.

Хаотический кризис в Ормузском проливе прояснил, что самая большая долгосрочная угроза для Соединенных Штатов – это не военное наращивание Китая или агрессия России, а постепенная фрагментация системы союзов, которая поддерживала их глобальное лидерство со времен Второй мировой войны.

О последствиях этой фрагментации для США – в колонке профессора политологии Университета Торонто Карлы Норлёф. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что после Второй мировой войны Соединенные Штаты создали первую в истории по-настоящему глобальную систему безопасности, охватывающую более 50 союзников по договорам и официальных партнеров в сфере безопасности.

"Только США возглавляют мировую коалицию государств, которые на протяжении поколений добровольно связывали с ними свою безопасность", – пишет Карла Норлёф.

В качестве примера она приводит события 1991 года, когда США сформировали огромные многонациональные силы для вытеснения иракских войск из Кувейта.

Но контраст с нынешним моментом поразителен.

По мере роста напряженности вокруг Ирана и скачка цен на нефть администрация Трампа призвала союзников помочь обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив, но реакция партнеров США в сфере безопасности была сдержанной, нерешительной или отрицательной.

"Тенденция очевидна: союзники все более неохотно берут на себя риски в сфере безопасности под руководством США", – отмечает профессор политологии Университета Торонто.

Она объясняет, что отчасти эта нерешительность является следствием многолетней риторики Трампа и его сторонников MAGA, которые публично унижали союзников, ставили под сомнение обязательства в сфере безопасности и рассматривали систему союзов как бремя, а не как самый ценный стратегический ресурс Америки.

Разногласия внутри альянсов – явление не новое. НАТО переживало серьезные кризисы – от Суэцкого кризиса 1956 года до войны в Ираке и выхода первой администрации Трампа из иранского ядерного соглашения.

"Но на этот раз речь идет не только о нежелании союзников. Происходит более глубокий сдвиг… Вместо координации коллективного ответа через систему союзов некоторые партнеры ищут отдельные договоренности с государством, с которым США ведут войну", – пишет автор колонки.

Карла Норлёф подчеркивает, что если европейские государства достигнут отдельных гарантий с Ираном вместо действий в рамках союзнической системы, последствия выйдут далеко за пределы Персидского залива.

"Такой результат ударит в самое сердце американской силы и может стать началом более широкого распада глобальной архитектуры безопасности, сосредоточенной вокруг США", – прогнозирует профессор политологии Университета Торонто.

Таким образом, фрагментация может очень быстро разрушить архитектуру, которую создавали поколения. И это ослабит Соединенные Штаты.

Подробнее – в колонке Карлы Норлёф США в новой реальности: как на наших глазах рушится американская гегемония в мире.