Тихановская о том, почему Беларусь уйдет от РФ, риске атаки со стороны Лукашенко и торговле людьми

С начала 2026 года в отношениях Украины и демократической Беларуси произошёл настоящий прорыв.

Владимир Зеленский впервые встретился со Светланой Тихановской. Украина начала на официальном уровне обращать внимание на заявления, которые звучат от белорусских лидеров в изгнании. А в середине февраля Украина ввела санкции лично против Лукашенко.

Это изменение совпало со сменой руководства офиса президента, который теперь возглавляет бывший руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. И также совпадением является то, что именно в составе ГУР МО воюет полк Кастуся Калиновского – подразделение, сформированное из белорусов, готовых с оружием в руках защищать Украину.

По данным "ЕвроПравды", весной может состояться официальный визит Светланы Тихановской в Украину.

Об этом, о снятых американцами санкциях, об ожиданиях относительно освобождения Беларуси и т. д. – в большом интервью белорусской лидерки. Далее – основные ее тезисы.

Я, конечно, понимаю, почему все эти годы Украина избегала отношений с нами и осторожно вела себя с Лукашенко… Думаю, что расчет был такой: не допустить эскалации, не открывать новый фронт с севера. Возможно, была надежда, что Лукашенко как-то опомнится.

Изменение политики Киева – это, наверное, демонстрация сильной позиции Украины. Это сигнал: мол, Лукашенко, мы тебя больше не боимся, а вот ты нас бойся.

Очень надеюсь, что у нас получится встретить в Украине День Свободы (25 марта) – народный национальный праздник белорусов. Праздник, который режим "не приветствует".

Такой визит был бы сильным сигналом для белорусов. Сигналом о том, что Украина – за свободную Беларусь, что Лукашенко – военный преступник, что белорусы и украинцы – вместе против российского империализма.

В случае визита в Украину я открою наше представительство – Миссию демократических сил Беларуси в Украине. У нас уже есть такая миссия в Брюсселе, есть в Эстонии, Чехии, Италии, сейчас открываем в Португалии.

Также мы рассчитываем решить ряд практических вопросов, в частности относительно статуса белорусов в Украине. Это болезненный для многих, очень важный вопрос. Речь идет и о тех белорусах, кто служил в Силах обороны Украины, закончил службу; это и просроченные паспорта белорусов, это и белорусские дети, рожденные в Украине.

Также ведем переговоры о совместных проектах.

Мы очень рады освобождению политзаключенных. Конечно, мы понимаем, что Лукашенко освобождает людей не из гуманистических соображений, а потому, что ему нужно признание и снятие санкций. Ситуация в экономике Беларуси тяжелая, и он хватается за Трампа как за соломинку.

Для Лукашенко это торговля людьми, и, конечно же, он выставляет свою цену. Снятие американских санкций – это опасная дорожка.

Нужно обеспечить, чтобы новая санкционная политика США не создала Путину новую лазейку для обхода санкций против России.

Европе совершенно не нужно договариваться с Лукашенко! Нет никакой необходимости европейцам копировать политику Трампа.

И я вижу, как активизировались лоббисты в Европе, которые шепчут: "Смотрите, США с ним разговаривают, и вы должны! США получает политические очки, а вы нет".

К счастью, о снятии европейских санкций сейчас и речи не идет.

Лукашенко уже в войне. Он сделал все, чтобы помочь Путину и навредить Украине. И единственная причина, по которой Лукашенко не отправил белорусскую армию на войну, – страх, что армия обернется против него самого. Я действительно не представляю, что белорусские солдаты согласятся воевать с украинскими.

Сейчас отправить белорусов на войну за Россию будет самоубийством для Лукашенко. И всё же такой риск существует.

Молодёжь Беларуси понимает, что у нас с Россией просто ничего не выйдет. С 2022 года белорусам ясно, где добро, а где зло.

Беларусь может стать свободной, когда Украина одержит победу в этой войне. Когда это будет – как вы понимаете, ответить невозможно.

А наша задача сейчас – помогать Украине, укрепляя свою нацию, укрепляя политические демократические структуры, ослабляя режим Лукашенко.

Победа Украины – это не дело только Украины, это ответственность всех.

