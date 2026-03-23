Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA, которые передадут подразделениям Национальной гвардии Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в посольстве Германии в Украине.

Национальная гвардия получит современные дроны-перехватчики STRILA украинского производства, профинансированные правительством Германии, в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения.

Договоренность также предусматривает обучение подразделений Нацгвардии, логистику и дальнейшее развитие беспилотных систем.

Дрон-перехватчик STRILA создан для поражения быстрых и маневрирующих воздушных целей, в частности боевых БпЛА типа Shahed.

Отмечается, что производство дрона будет расширено благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones, которые специализируются на разработке беспилотных систем.

Система STRILA изготавливается в Украине для оперативной поставки на поле боя, а производство финансирует правительство Германии.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году армия получит 10 тысяч дронов от первого немецко-украинского совместного предприятия, расположенного в Германии.

На днях Зеленский назвал страны, с которыми Украина начала совместное производство украинского оружия, прежде всего дронов.