Зеленский: в этом году Украина получит 10 тысяч дронов, совместно изготовленных с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году армия получит 10 тысяч дронов от первого немецко-украинского совместного предприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

Во время визита в Германию Зеленский посетил первое немецко-украинское совместное предприятие Quantum Frontline Industries GmbH, которое производит ударные беспилотники. Президент Украины принял первый изготовленный дрон.

Today we are at the first German-Ukrainian joint venture – which is already producing drones for the Ukrainian Army. Today I received the first jointly made attack drone. We saw the production line and the first flight of the drone. This is modern Ukrainian technology.… pic.twitter.com/cGeXBOXkYw – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026

"Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов", – написал Зеленский.

Президент также сообщил, что до конца года планируется открытие 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.

Как сообщалось, президент Украины во время поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьером Нидерландов Диком Схоофом и наследником трона Ирана в изгнании Резой Пахлави.

Также украинский президент примет участие во встрече "Берлинского формата" с лидерами европейских стран, ЕС, НАТО и госсекретарем США Марко Рубио.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на открытии "Украинского дома" в рамках конференции подчеркнул, что Украина играет решающую роль в безопасности Европы, особенно учитывая очевидное дистанцирование США от европейской безопасности.