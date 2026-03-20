Зеленский назвал страны, с которыми Украина начала совместное производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, с которыми начато совместное производство украинского оружия, прежде всего дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", украинский президент сообщил в общении с журналистами.

На вопрос журналистов о прогрессе в открытии десяти экспортных центров в Европе Зеленский напомнил о совместном производстве украинских образцов вооружения с рядом стран.

"Мы движемся достаточно быстро, мы уже производим вместе с Германией дроны, с Британией дроны, с Данией, с Нидерландами. Мы начинаем эту работу с Норвегией", – ответил президент.

Зеленский заявил о соответствующих договоренностях со Швецией и Францией.

"В последний раз мы проговорили уже четкие сроки с Эмманюэлем (Макроном – ред.). До конца года у нас будет копродукция", – сказал он.

Украина также подписала документы о намерениях совместного производства оружия с Румынией и Испанией во время визитов Зеленского в эти страны в марте.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.

Перед визитом в Испанию Зеленский посетил Лондон, где он с главой британского правительства Киром Стармером подписал Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, которая предусматривает совместное производство дронов.