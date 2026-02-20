Украина получит оборудование от шести европейских ТЭС и ТЭЦ

Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Об этом в пятницу сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль рассказал о результатах работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства.

Как сообщил министр, были достигнуты договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставке в Украину.

Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о не менее шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭЦ, которые будут переданы Украине.

Кроме того, было согласовано о взносах в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 млн евро, подписана дорожная карта с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и заключен меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.

Ранее Шмыгаль сообщил, что украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.

В Еврокомиссии заявили, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом около 9 млн украинцев, что эквивалентно населению Австрии.