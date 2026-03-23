Как Дания переизбирает парламент на фоне угроз Трампа и есть ли риски для Украины

Во вторник, 24 марта, граждане Дании отправятся на избирательные участки, чтобы определить будущее страны на следующие четыре года.

И хотя Дания традиционно отличается стабильностью, эти выборы проходят на фоне беспрецедентного геополитического давления со стороны США.

Дональд Трамп, пытаясь ослабить Данию, невольно сыграл роль главного политтехнолога датского премьера.

Агрессивные нападки президента США стали для социал-демократов Фредериксен спасением, позволив партии оттолкнуться от электорального дна.

О том, хватит ли этого гренландского импульса, чтобы премьер-министр Метте Фредериксен, известная своей бескомпромиссной поддержкой Украины, удержалась в кресле на третий срок. Далее – краткое изложение статьи.

В последние месяцы в Дании неоднократно звучали заявления о том, что она столкнулась с самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны.

Парадокс заключался в том, что угроза исходила не с востока.

Белый дом настаивал на том, что для обеспечения безопасности Соединенных Штатов им необходимо получить контроль над Гренландией. Мол, Дания настолько слаба, что для обороны арктического острова способна обеспечить всего "две собачьи упряжки".

Риторику Трампа в Дании восприняли всерьез и готовились к худшему сценарию. По сообщениям СМИ, в пик угроз со стороны президента США на Гренландию срочно отправили подкрепление.

На фоне опросов в Соединенных Штатах, которые демонстрировали резкое неприятие американцами поведения Трампа в отношении Гренландии, кризис начал угасать. В конце концов, после многочисленных обещаний союзников по НАТО оказать поддержку Дании, а в случае необходимости и военную, Вашингтон, Копенгаген и Нуук начали дипломатические переговоры.

Однако кратковременная геополитическая буря подарила Метте Фредериксен шанс, которым она решила не упускать.

На волне патриотической мобилизации ее популярность начала расти.

Опираясь на "гренландский импульс", Фредериксен объявила о досрочных выборах, которые состоятся 24 марта.

Сегодня социал-демократы имеют около 22% поддержки – все еще далеко от победных 27,5% 2022 года, но достаточно, чтобы Фредериксен получила возможность сохранить власть (чего могло бы не произойти, если бы выборы провели через семь месяцев).

Хуже ситуация ожидается у партнеров по коалиции.

Либералы из Venstre во главе с действующим министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном готовятся обновить свой антирекорд за все 156 лет существования партии, претендуя лишь на 16 мест (23 места в 2022 году).

"Умеренные", возглавляемые министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном, также понесут потери и получат ориентировочно 10 мест.

В сумме все три правительственные партии могут рассчитывать на 64 мандата, а для большинства нужно 90.

В таких условиях, скорее всего, после этих выборов на сцену вернётся традиционная для Дании блоковая политика.

Напомним, в 2022 году Фредериксен нарушила традицию и создала своего рода "правительство национального единства" – коалицию с давними соперниками. Коалиция с правыми дала необходимое большинство для перевооружения и лидерства в помощи Украине, но за это пришлось платить популярностью.

Итак, обычно в Дании правил левый или правый блок. Сейчас "синий блок" правых партий претендует на около 80 мандатов, а "красный блок" левоцентристов – на 85 мест.

И здесь все сводится к фигуре Ларса Лёкке Расмуссена, лидера "Умеренных".

Присоединение Расмуссена к "красному блоку" дает устойчивое большинство. Есть шанс и на создание коалиции Расмуссена с "синими", хотя и значительно меньший.

Но не исключено, что по итогам выборов сформируется именно кабинет меньшинства.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой.